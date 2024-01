Ernesto D’Alessio reacciona a rumores que aseguran que se divorció por ser gay

En junio del 2023, Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz anunciaron su decisión de poner fin a su matrimonio de 16 años, generando revuelo entre sus seguidores.

Aunque la noticia inicialmente se recibió con sorpresa, la expareja aseguró en un comunicado compartido en Instagram que su divorcio transcurrió en buenos términos y que priorizarían la comunicación por el bienestar de sus cuatro hijos

Han surgido especulaciones en redes sociales que sugieren que el motivo detrás del divorcio de Ernesto D’Alessio podría estar relacionado con su orientación sexual. En respuesta a estos rumores, el artista ha decidido abordar directamente el tema con los medios de comunicación.

En una entrevista, D’Alessio expresó su desconcierto ante la intromisión en su vida personal y negó de manera categórica las afirmaciones que lo señalan como gay. Afirmó que no comprende por qué la gente se inmiscuye en asuntos tan íntimos y subrayó que, de ser cierto, no tendría ningún reparo en compartir públicamente su orientación sexual.

‘Yo no soy gay. De mí se dice que soy gay desde que empecé porque tenía el pelo larguito, que parecía mi mamá pero en hombre. Si yo lo fuera, te abrazo y dijera “aquí está mi pareja”. Así como yo saldría a decirles “miren, les presento a mi novia”, si yo tuviera un novio, les diría “aquí está mi novio”. O sea, ¿qué voy a estar escondiendo? No lo escondería jamás. ¿Por qué se tienen que meter en mis sábanas? Yo realmente no lo entiendo’, compartió Ernesto.