‘Eres mi primera hija, pero yo quería tener un hijo’, le dice Poncho a Ivanna

Poncho de Nigris en su podcast, dio detalles sobre aspectos de su vida y es precisamente el último capítulo el que se ha convertido en motivo de controversia, pues su hija mayor Ivanna fue la invitada especial.

De acuerdo con el video compartido en su cuenta de Instagram, esta sería la primera vez que Poncho se sincera con su hija Ivanna, dejándole saber que la ama a pesar de la distancia.

Pero además de esta declaración de amor, las y los usuarios notaron que el empresario realizó un comentario "fuera de lugar", que lejos de brindarle confianza a la joven de 13 años, podría hacerla dudar: "El momento más importante que pasé contigo fue cuando te vi por primera vez y yo pensé que iba a pasar mucho tiempo contigo porque eras mi primer hija... yo quería tener un hijo", afirmó en el podcast.

Otro de los comentarios que saltó a la vista de los usuarios fue que Ivanna señaló que por muchos años sintió que era menos querida que sus hermanos, fruto de la relación de su padre con Marcela Mistral.

De la misma forma, la joven explicó que se ha sentido atacada en redes sociales por personas que afirman que su padre "no la quiere" o que incluso la comparan con Isabella, su hermana pequeña.

"Yo pensé que no me querías, que querías más a los otros niños y a mí no", comentó.