'Era joven '; Andrea Noli habla de su relación extramarital con Jorge Salinas

Ciudad Juárez.– En medio de los escándalos provocados por Florida Meza, Ángela Aguilar y Karla Panini, la actriz Andrea Noli se hizo viral por sincerarse sobre la relación extramarital que tuvo con el actor Jorge Salinas, quien en ese momento todavía estaba casado con la actriz Adriana Cataño, con quien tuvo una hija llamada Gabriela.

Fue durante una entrevista con Pati Chapoy que la participante de "MasterChef Celebrity" aseguró que su relación con Salinas no pasó en el mejor momento y se dejó llevar por la "estupidez de la edad".

“Es algo que uno a veces hace sin pensar en las consecuencias, son errores garrafales que tienen consecuencias graves”, señaló.

A pesar de las declaraciones, Noli aseguró que no se arrepiente de nada, pero sabe que no volvería a interferir en una familia.

“No volvería a cometer ese error, no me gustaría lastimar nunca más a otra mujer, a una familia. Eso es algo que sé que no estuvo bien, pero bueno, todos nos equivocamos en la vida”, agregó.