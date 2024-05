Foto: Associated Press

La campaña de reelección de Donald Trump calificó “The Apprentice”, una película sobre la vida del expresidente de Estados Unidos en la década de 1980, de “pura ficción” y prometió acciones legales tras su estreno en el Festival de Cine de Cannes. Pero el director Ali Abbasi se ofreció a proyectar la película en privado para Trump.

Tras su estreno el lunes en Cannes, Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, dijo en un comunicado que el equipo de Trump presentará una demanda “para abordar las afirmaciones descaradamente falsas de estos cineastas falsos”.

“Esta basura es pura ficción que sensacionaliza mentiras que han sido desacreditadas durante mucho tiempo”, dijo Cheung.

“The Apprentice” es protagonizada por Sebastian Stan como Trump. La relación central de la película es entre Trump y Roy Cohn (Jeremy Strong), el abogado defensor que fue el principal asesor de las investigaciones de Joseph McCarthy en el Senado estadounidense de la década de 1950 sobre presuntos comunistas.

Cuando se le preguntó sobre la declaración de la campaña de Trump el martes en Cannes, Abbasi dijo a periodistas: “Todo el mundo habla de que demandó a mucha gente, aunque no hablan de su tasa de éxito, ¿sabes?”.

Pero el director danés iraní también adoptó un tono menos combativo al hablar de la película en la conferencia de prensa del festival. Se ofreció a proyectar “The Apprentice” para Trump y hablar sobre ello.

“No creo necesariamente que esta sea una película que no le guste”, dijo Abbasi. “No creo necesariamente que le guste. Creo que se sorprendería, ¿sabes? Y como he dicho antes, me ofrecería a ir a conocerlo donde quiera y hablar sobre el contexto de la película, tener una proyección y tener una charla después, si eso es interesante para alguien en la campaña de Trump”.

En el filme, Cohn es representado como un viejo mentor de Trump, entrenándolo en la crueldad de la política y los negocios de la ciudad de Nueva York. Al principio, Cohn ayudó a la Organización Trump cuando era demandada por el gobierno federal por discriminación racial en la vivienda.

“The Apprentice”, que está etiquetada como inspirada en hechos reales, muestra los tratos de Trump con Cohn como un pacto que guio su ascenso como hombre de negocios y, más tarde, como político. El Trump de Stan es inicialmente un ingenuo entusiasta inmobiliario más, pronto es transformado por la educación de Cohn.

La película también contiene una escena que muestra a Trump violando a su esposa, Ivana Trump (interpretada por Maria Bakalova). En la declaración de divorcio de Ivana Trump de 1990, afirmó que Trump la violó. Trump negó la acusación e Ivana Trump dijo más tarde que no lo dijo literalmente, sino que se había sentido violada.

Esa escena y otras hacen de “The Apprentice” un drama potencialmente explosivo para la pantalla grande en medio de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La película está a la venta en Cannes, por lo que aún no tiene fecha de estreno.

Después del estreno, Abbasi se dirigió al público en Cannes, diciendo que “no hay una buena manera metafórica de lidiar con la creciente ola de fascismo”.

“La gente buena ha estado callada durante demasiado tiempo”, dijo. “Así que creo que es hora de hacer que las películas sean relevantes. Es hora de hacer que las películas vuelvan a ser políticas”.

Enumerando las guerras en Gaza, Ucrania y Sudán, Abbasi, cuya película anterior “Holy Spider” (“Holy Spider. Araña sagrada”) mostraba a un asesino en serie que mataba a mujeres en Irán, advirtió de los problemas que se avecinan.

“En tiempos de agitación, existe esta tendencia a mirar hacia adentro, a enterrar la cabeza profundamente en la arena, mirar hacia adentro y esperar lo mejor, esperar que la tormenta se aleje”, dijo Abbasi. “Pero la tormenta no se va a ir. La tormenta se acerca. Los peores tiempos están por venir”.

El estreno de la película se desarrolla en medio del juicio de Trump en Nueva York por dinero para sobornar a una actriz porno para que no declarara haber tenido relaciones con él.