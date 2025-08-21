'Envidiosos y dolidos'; esposo de Maite Perroni responde críticas hacia actriz

La actriz y cantante mexicana Maite Perroni ha estado en el centro de varias polémicas relacionadas con su vida personal y profesional. Ante los señalamientos, su esposo, el productor televisivo Andrés Tovar, salió en su defensa con un mensaje público en redes sociales.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X (antes Twitter), Tovar se refirió a los comentarios surgidos tras el “Soy Rebelde Tour”, gira que reavivó conflictos internos entre los integrantes de RBD y denuncias de fraude contra el mánager del grupo.

“Nadie más feliz y exitoso que tú te va a criticar”, escribió el productor, quien aseguró que las críticas provienen únicamente de “mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes”.

En un segundo mensaje, Tovar reiteró que “Maite es Maite y ella no compite con nadie”, señalando que sus resultados hablan por sí solos.

“En la música, tiene billones de vistas en plataformas, aun cuando lleva años sin lanzar un tema nuevo, sigue entre los primeros lugares. En la actuación, sus telenovelas y series en Amazon y Netflix continúan entre las más vistas a nivel mundial, pese a que tiene más de tres años sin actuar”, subrayó.

Con ello, el productor enfatizó que su esposa sigue siendo una figura destacada tanto en la música como en la televisión y plataformas digitales, más allá de las polémicas.