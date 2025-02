Entrenadora del 'Puppy Bowl' comparte sus secretos detrás de cámaras

Nueva York.– Si sintonizas el “Puppy Bowl” el domingo, probablemente verás la influencia de una persona clave, aunque casi no la veas en cámara.

Victoria Schade es una entrenadora de perros y novelista que es la principal entrenadora y cuidadora de cachorros del programa. Ella se asegura de que los cachorros del refugio tengan un partido sin conflictos y que sean capturados en sus momentos más adorables, todo desde fuera de cámara.

Schade es quien hace que los cachorros miren hacia arriba durante el “Himno Nacional” o corran por un túnel para llegar al campo para las alineaciones iniciales. Está atenta a posibles conflictos o perros nerviosos.

“Mi responsabilidad incluye asegurar la felicidad y seguridad de los cachorros durante el juego”, dice. “Así que si en algún momento parece que un cachorro está abrumado o simplemente necesita un descanso, saldré y les daré un pequeño descanso al margen”.

Schade ha estado trabajando con los perritos en el programa de Animal Planet por 19 años y es considerada la miembro más antigua del equipo del “Puppy Bowl”. También trabaja en el espectáculo de medio tiempo de gatitos y dice que filmar ambos es su semana favorita del año.

“Creo que es una de las personas más dedicadas y trabajadoras que hay en el negocio”, dice el árbitro del “Puppy Bowl”, Dan Schachner, ahora en su 14º año. “Nunca parece quedarse sin energía. Nunca dice que no a una solicitud y siempre hay brillo y sol en cada paso que da”.

Schade ha entrenado a cientos de perros a lo largo de los años, pero nunca adoptó uno del programa, hasta ahora. Se llevó a casa a Boris, conocido en el programa como Mr. Pickles, del rescate de perros de Dallas. “Vi calidad de estrella. Así que este fue el año”, dice.

Associated Press | Esta imagen proporcionada por Animal Planet/Warner Bros. Discovery muestra a la entrenadora Victoria Schade interactuando con perros en el set de "Puppy Bowl XXI", que se transmite el domingo.

Tratamientos y ruidos divertidos

Al principio, Schade era responsable de reclutar y seleccionar a los cachorros, una tarea que ahora recae en grupos de rescate de animales y refugios de todo el país. Hoy en día, ella es la entrenadora principal.

“Si ves al cachorro mirando hacia la cámara, normalmente estoy justo ahí con el premio”, dice. “Son muchos premios y ruidos divertidos. Y eso hace el truco”.

Este año, Schade sale de las líneas laterales y se une a Schachner en cámara para un programa de inicio previo al juego de una hora, que presenta una combinación de perros y un draft. Otros aspectos destacados del programa incluyen segmentos con Dan Smyers, del dúo de country superestrella Dan + Shay, y Derrick Nnadi, tackle defensivo de los Chiefs de Kansas City.

Schade ha desarrollado algunas habilidades muy especiales relacionadas con los animales a lo largo de los años, incluyendo anticipar cuándo uno de los jugadores necesita aliviarse.

“Una de mis habilidades en el ‘Puppy Bowl’ es leer traseros. Así que sé cuándo un cachorro va a ir al baño y típicamente diré algo como, ‘Cuidado en la línea de 20 yardas, vamos a tener un depósito’ y todos están listos para esa limpieza”.

El “Puppy Bowl” hizo su debut como contraprogramación al Super Bowl en 2005. Los perros anotan touchdowns en una alfombra de campo de fútbol americano cuando cruzan la línea de gol, cualquier línea de gol, con un juguete en la boca.

El programa es realmente solo una excusa para pasar el tiempo viendo cachorros adorables y torpes divirtiéndose con juguetes, mover furiosamente sus colas y lamer la cámara. Una razón más profunda es fomentar la adopción de animales.

Según la Sociedad Estadunidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA por sus siglas en inglés ), aproximadamente 390 mil perros de refugio son sacrificados cada año y dos millones de perros de refugio son adoptados.

La mayoría de los cachorros ya están adoptados para cuando se emite el programa, ya que se filma en otoño. Pero el punto es mostrar que animales como los del programa se pueden encontrar en cualquier refugio en cualquier momento.

El evento televisivo de tres horas de este año contará con 142 cachorros de rescate de 80 refugios en 40 estados, y uno de Nicaragua, un chihuahua-pastor alemán. Habrá 11 perros con necesidades especiales.

“Esa es la mayor cantidad que hemos tenido”, dice Schachner. “Estén atentos a Jolene, que es una mezcla de pitbull que está en una silla de ruedas. Estén atentos a un Boston terrier de tres patas de la ciudad de Nueva York. Y mi favorito personal, es Sprinkle, que es un Aussie ciego y sordo. Así que es increíble verlos jugar”.

El “Puppy Bowl” inaugural fue visto por casi seis millones de espectadores. El año pasado, 12,6 millones de espectadores sintonizaron. En comparación, los Globos de Oro de este año atrajeron a 9,3 millones.

Consejos prácticos para criar cachorros

Schade, cuyo primer libro fue “Bonding With Your Dog” (Vinculándote con tu perro) y luego se orientó a escribir novelas enfocadas en mascotas, como “Life on the Leash” (La vida con correa) y “Dog Friendly” (Amigable con los perros), es una fuente de información sobre nuestros amigos de cuatro patas.

Aconseja a los dueños de perros aprender a leer el lenguaje corporal de su mascota, para tratar de entender lo que quieren decir. Como el movimiento de la cola: ¿qué tan tensa? ¿Y dónde está posicionada la cola?

Schade es una gran defensora del refuerzo positivo y del entrenamiento basado en la ciencia, no del llamado enfoque del perro alfa, que utiliza la intimidación o la fuerza.

“No hay necesidad de ser el alfa, que de todos modos ha sido desacreditado. Eres el aliado de tu perro. Eres su amigo. Eres su número uno. Y es una relación basada en la compasión y el entendimiento”.

Eso significa cargar con premios. Aboga por mantenerlos en el bolsillo y usarlos consistentemente como recompensas por un buen comportamiento, especialmente cuando se está entrenando para ir al baño.

“No puedo enfatizarlo lo suficiente: cuando pienses que estás dando suficientes premios, da más porque, especialmente durante la etapa de cachorro, es un período crítico de aprendizaje y cada interacción es una oportunidad para enseñar algo”.