'Entra en mi Vida', una comedia de redes

Ciudad Juárez.– Una mujer (Eugenia) lo pierde todo: trabajo, pareja y hasta al perro. En su momento de reconstruirse decide exponer su vida como influencer… y esto lo complica aún más. Esta es la premisa de “Entra en mi Vida” una comedia que estrena este jueves en las salas de cine del país.

El director JM Cravioto nos comparte en entrevista para Revista Net sobre esta película y parte de su trayectoria como cineasta.

'Mexican Gánster', 'Olimpia', 'El Chapo’ y ‘Monarca'

El trabajo de José Manuel Cravioto Aguillón es vasto y versátil, es un director dinámico y enfocado, entre su filmes destacan: “Los Últimos Héroes de la Península”, “Mexican Gánster”, “Olimpia”, “Malvada”, “Invitación a un Asesinato”, entre otras, mientras en series ha dirigido: “Diablero”, “Monarca”, “El Chapo”, “El Colapso”, “Viaje al Centro de la Tierra”, por mencionar algunas. Nacido en la Ciudad de México, el cineasta de 43 años determinó desde el inicio de su carrera que no se iba a encasillar. “Valoro mucho esa claridad que tuve cuando terminé de estudiar cine en la UNAM, en el CUEC (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 2001-2005), que nadie me encasillara en algún lugar y que mis películas no se parecieran una a la otra”.

“Siempre hay ideas que se comunican, inquietudes o estilos visuales. En todas mis películas hay coincidencias muy notorias; pero en género, en tono, en la construcción, lugar en donde narras, como es el caso de ‘Entra en mi Vida’, siempre me planteo de qué maneras diferentes podemos plantear la siguiente película, simplemente porque me divierte no repetirme”.

Cravioto considera que la comedia es su género favorito: “cuando hice ‘El Más Buscado’, que su nombre comercial fue finalmente ‘Mexican Gánster’, pasó que muchos productores me llamaban para hacer acción, y no, la acción era parte de la historia y me concentré y le puse mucha pasión a construir esa acción, que estuviera bien lograda. Pero en realidad he pasado por el melodrama, por la comedia, por el thriller, entonces es algo que siempre he luchado por tomar variedad en mi trabajo”.

Cortesía

Una comedia diferente

“Creo que la comedia es de los géneros que más me gustan y me apasionan, de los más retadores y creo que de ahí viene el génesis de ‘Entra en mi Vida’, porque cuando he hecho comedia, como ‘Malvada’ (…) escucho la queja de por qué todas las películas mexicanas son todas iguales. Quiero que se distinga por algo y creo que ahora entre ‘Malvada’ y ‘Entra en mi Vida’ hay muchas diferencias”.

Y es que la narrativa de “Entra en mi Vida” es innovadora en el cine mexicano, partiendo de la historia. Tenemos que Eugenia (la protagonista) intenta ser influencer, inspirada en aspectos de la vida actual bajo la perspectiva de Cravioto, quien dejó las redes sociales desde hace una década. “Había mucha gente que jugaba a ser influencer, no hablo de los nombres de los que viven de ser influencer (…) sino toda la cuestión de que la gente común y corriente (…) en qué momento piensas que tú puedes ser al día siguiente famoso, es algo muy parecido a lo que pasa en cine, en publicidad, en televisión, pero ahora trasladado a un nuevo medio, pero este medio te dice que puedes ser famoso de la noche a la mañana y la historia nos ha enseñando que no. Entonces de ahí surge esa reflexión, cómo una mujer quiere replantearse, pero en realidad replantearse no tiene que ver con lo que va a hacer, sino en cómo lo va a hacer y al lado de quién lo va a hacer y planeamos ese proceso”.

Una sátira sobre influencers

Aunque el cineasta reitera su admiración por quienes son influencers profesionales, aquellos que pueden tener miles o millones de seguidores, esta obra conjuga la sátira con un poco de la realidad en redes, además de la reconstrucción de una mujer con la complicidad de sus amigos.

En el elenco del filme se encuentra precisamente el youtuber y standupero Lalo Elizarrarás, quien interpreta a Diego Lunas, la cantante y actriz Ximena Sariñana, quien da vida a Natalia, y Paulina Goto, quien encarna a Eugenia. Además como Homero se suma el actor Hugo Catalán.

Sobre el elenco, Cravioto lo ve como una conjugación de suerte e interés de estos artistas, a los que en su mayoría ya conocía. “En realidad Paulina, Ximena, llegaron por medio de casting al igual que Hugo Catalán, claro, son personas a quienes ya conocía… les interesó mucho el proyecto, sabían de la gente que estaba detrás del proyecto, entre ellos yo. Estábamos muy preocupados en hacer una buena película y eso ayudó a que viéramos a que todos ellos iban a dar algo increíble, lo que yo buscaba”.

“El único que faltaba era Lalo, yo soy fan como youtuber y standupero, que es otro medio que yo sigo mucho, el standup y la comedia de youtubers que están en la calle, como Lalo, y ese personaje está inspirado mucho en lo que hace”.

Cortesía

Apoyar el cine mexicano

Para JM Cravioto su carrera como director, guionista, productor y líder creativo lo impulsa a seguir reinventándose en cada nuevo proyecto. “Ha sido un viaje muy lindo. La fortuna que he tenido como director, ya sea en películas, que es lo que más amo hacer, o en series en donde me han invitado, en donde he tenido la oportunidad no solo de dirigir, sino de liderar en cuanto a la parte creativa”.

La película fue filmada en la Ciudad de México y Acapulco. En estas vacaciones el filme es una buena razón para ir al cine y divertirse con amigos. “Invito a toda la audiencia a que vayan a ver la película este jueves 18 de julio, a descubrir y ver ‘Entre en mi Vida’. Creo que es una película que van a disfrutar, que no van a olvidar. Vayan con sus amigos, porque se la van a pasar mejor, es una película que trata de amigos hecha por amigos”.

Cortesía

Entra en mi vida

Director: JM Cravioto.

Guion: J.M Cravioto, Paula Rendón y Xóchitl Sánchez.

Elenco

Eugenia: Paulina Goto.

Diego Lunas: Lalo Elizarrarás, Iztaparrasta.

Natalia: Ximena Sariñana.

Homero: Hugo Catalán.

Pepe: Jordi Roig.

Alan Del Castillo: Seguridad.