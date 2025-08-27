Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto hijo

La familia de Enrique Iglesias y Anna Kournikova volverá a crecer. La revista ¡Hola! España reveló que la extenista está embarazada tras ser captada con una notoria pancita mientras llevaba a la escuela a sus tres hijos.

La pareja, que ha mantenido su vida familiar con gran discreción, ocasionalmente comparte en redes sociales momentos junto a sus mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y la pequeña Mary, de cinco. Ahora, se preparan para recibir a un nuevo integrante.

Enrique, de 50 años, ha declarado que su prioridad es la familia. Aunque no planea grabar más discos, sí continuará lanzando sencillos y realizando giras internacionales. En una entrevista de 2024, explicó que disfruta cada instante con sus hijos:

“Tengo unos gemelos de seis años y una niña de cuatro, y cada día crecen tan rápido que quiero aprovechar al máximo el tiempo con ellos”.

La historia de amor entre Iglesias y Kournikova comenzó en 2001, cuando coincidieron en la grabación del videoclip “Escape”, en el que la extenista interpretó a su interés amoroso. Desde entonces, han formado una de las parejas más sólidas y discretas del espectáculo.