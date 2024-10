Enrique Guzmán habla sobre lo que pasará con Apolo tras saber que no es su nieto

Ciudad Juárez.– La situación del pequeño Apolo tiene a muchos miembros de la familia Guzmán entre la espada y la pared luego de que la prueba de ADN reveló que el pequeño no es descendiente biológico de ellos.

Uno de los que se ha visto más afectado ha sido Enrique Guzmán, quien ha hablado sobre lo que procederá una vez que el niño, que ha convivido por muchos años con la familia como si fuera parte de ellos. Y es que el cantante durante una entrevista aseguró que estaba en una situación muy complicada y que no sabe aún qué debe hacer.

"Eso me tiene muy preocupado, no sé qué hacer, llegué a la decisión de que debo hablar con Luis Enrique y lo que él decida finalmente, pues lo apoyaré en todo", aseguró el intérprete de "Payasito".

Y es que en pocos días dará inició la audiencia con la que el hermano de Alejandra Guzmán busca finiquitar la demanda por desconocimiento de paternidad del menor.

En este sentido, el artista recalcó: “porque en el momento en que deja de ser su padre verdadero, pierde una bola de derechos, entonces ¿dónde queda Apolo?, y eso me tiene muy preocupado, pero finalmente, si él decide, lo que decida, yo lo apoyo”.

A pesar de que se rumoreó que el ex de Silvia Pinal no tenía simpatía por el menor, Enrique recalcó: “La adoración que le tenía el niño pues se la tiene todavía, yo también, pues, es que es tan difícil, no sé, no sé, hay que dejar pasar el tiempo”.