Encabeza 'Oppenheimer' nominaciones al Oscar

Nueva York.- Después de un tumultuoso año cinematográfico empañado por huelgas y paros laborales, los Premios de la Academia otorgaron el martes una lluvia de nominaciones a la exitosa película biográfica de Christopher Nolan, “Oppenheimer”, que competirá en 13 categorías.

La obra de tres horas de Nolan, considerada como la favorita a mejor filme, recibió nominaciones a mejor película; la dirección de Nolan; nominaciones de actuación para Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Emily Blunt; y múltiples honores por el arte del drama sobre J. Robert Oppenheimer.

“Barbie”, de Greta Gerwig, no se quedó atrás con ocho nominaciones, incluidas las de mejor película; Ryan Gosling como mejor actor de reparto; America Ferrera como mejor actriz de reparto; y dos candidatas a mejor canción en “What Was I Made For” y “I’m Just Ken”. Pero Gerwig quedó sorprendentemente fuera del campo de los mejores directores.

Tanto la épica de Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) como la versión de Frankenstein de Yorgos Lanthimos “Poor Things” (“Pobres criaturas”) también fueron ampliamente celebradas. “Poor Things” obtuvo 11 nominaciones, mientras que “Killers of the Moon” fue nominada a 10 premios Oscar.

Lily Gladstone, protagonista de “Killers of the Flower Moon”, se convirtió en la primera indígena estadunidense nominada a mejor actriz. Por décima vez, Scorsese fue nominado a mejor director. Leonardo DiCaprio, sin embargo, se quedó fuera del premio al mejor actor.

Los Oscar se entregarán el 10 de marzo y serán transmitidos por ABC en Estados Unidos.