Encabeza Murakami recital de nuevo cuento de su autoría en Tokio

Foto: Associated Press

Tokio.- Únicamente mil 100 afortunados pudieron asistir a la lectura del cuento “Kaho”, que todavía no se publica, leído en voz alta por su autor Haruki Murakami.

La lectura tuvo lugar el viernes por la noche en un evento llamado “El búho lee en primavera”, una actividad para recaudar fondos para la biblioteca de la Casa Internacional de Literatura Waseda, en Tokio, en el que también participó la galardonada autora Mieko Kawakami.

“Está recién hecho, hace sólo 10 días”, dijo Murakami a la audiencia, añadiendo que lo escribió para el evento. El cuento anterior de Murakami fue “First Person Singular”, que salió hace más de tres años. Su prolífica obra literaria también incluye ensayos, no ficción y traducción.

Murakami, relajado y vestido informalmente con tenis, jeans y una chaqueta oscura, dijo que escribir una historia para recitarla no fue fácil.

“En realidad, es bastante difícil escribir una nueva historia para recitar”, dijo Murakami. “Su contenido y estilo tienen que adaptarse a la recitación y tiene que ser relativamente breve”. La historia todavía salió demasiado larga, dijo, y la leyó en dos partes durante el evento en la Universidad de Waseda.

A los periodistas presentes en el evento se les permitió informar sobre los nombres de las historias, pero no sobre su contenido.

Murakami, que ahora tiene 75 años y es uno de los novelistas más populares y aclamados del mundo, debutó con “Hear the Wind Sing” en 1979, cuatro años después de comenzar a escribir mientras administraba un bar de jazz en Tokio. Su novela romántica de 1987 “Norwegian Wood” fue su primer éxito de ventas, lo que lo consagró como una joven estrella literaria. Su última novela más vendida, “The City and its Uncertain Walls”, se lanzó en 2023 en Japón y está a la espera de su lanzamiento en inglés.

El evento del Búho es el segundo para él y Kawakami. Los dos se turnaron para leer en voz alta en un evento de 2019 donde él presentó el cuento “Confessions of a Shinagawa Monkey”.

Kawakami, ahora una autora aclamada por su bestseller “Breasts and Eggs”, recitó su nuevo cuento titulado “Watashitachi no Doa (Our Doors)” en el evento del viernes.