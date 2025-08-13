En el día de nominaciones: Facundo rompe con el equipo Día

La estrategia dentro de La Casa de los Famosos México dio un giro inesperado luego de que Facundo anunciara su salida del equipo Día. El comediante reveló que ya no se siente parte del grupo y que su cercanía con integrantes del Cuarto Noche, como Abelito y Aldo, ha modificado su lealtad.

“Se me está acabando el rollo de jugar en este cuarto. Perdón que se los diga, pero hay varios de allá que no tocaría y hay gente de aquí que sí”, expresó durante una conversación con sus compañeros.

Facundo también cuestionó la fuerza competitiva del equipo Día, señalando que no los ve como piezas clave rumbo a la final. Su decisión ha generado reacciones divididas entre los seguidores del reality, quienes ahora especulan sobre el impacto que tendrá este cambio en las próximas nominaciones.