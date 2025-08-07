Empresa sonorense acusa a Anuel AA y Natanael Cano de 'malapagas'

Sonora.- La empresa sonorense Transportes Econotours emitió un comunicado denunciando un adeudo económico por parte de los cantantes Natanael Cano y Anuel AA, tras brindar servicios de transporte, seguridad y logística durante 11 días para la grabación de un videoclip en Hermosillo. La producción, realizada bajo el sello de Rancho Humilde Records, correspondió al remix de la canción "Como Es".

Según el comunicado, el equipo de Natanael Cano cubrió los costos inicialmente acordados. Sin embargo, la llegada de Anuel AA extendió el periodo de servicios, generando gastos adicionales en guardias de seguridad, vehículos blindados, choferes y combustible, los cuales fueron autorizados verbalmente por un empresario cercano al cantante mexicano. A pesar de los intentos de la empresa por comunicarse con el coordinador de eventos Macario Campos y el tour manager de Cano, Iván Almaguer, no han recibido respuesta ni compromiso de pago.

Transportes Econotours señaló que, ante la falta de pago, retiraron los servicios al puertorriqueño tres días antes de su salida de Sonora.

La empresa, con más de 30 años de experiencia, subrayó que es la primera vez que se ven obligados a emitir un comunicado público por una situación de este tipo. "Exhortamos a los artistas Natanael Cano y Anuel a tomar responsabilidad, ya que todos dependemos de nuestros salarios y trabajo para nuestro sustento", expresó la compañía.