Emociones a 'flor de piel' en la última gala de eliminación de LCDLF

Ciudad de México.- Este domingo, “La Casa de los Famosos México” vivió una de sus noches más emocionantes con la última gala de eliminación de la temporada. Los participantes se sinceraron y expresaron sus deseos de que sus compañeros ganen la competencia.

Arath y Mario, quienes han formado una gran amistad dentro de la casa, se dedicaron palabras de apoyo. “Quiero que ganes tú porque has hecho mi paso por la casa más ligero. Nos hemos tomado un café todos los días. He encontrado a un ser humano maravilloso”, dijo Arath a Mario. Por su parte, Mario expresó su deseo de trabajar juntos en el futuro.

Gala mostró su apoyo a Briggitte, destacando su trayectoria y luz. “Quiero que ganes porque han sido años de trayectoria, te lo mereces por la luz que tienes”, comentó Gala.

Karime también tuvo palabras de aliento para Arath, mencionando su deseo de que gane para cumplir los sueños con sus hijos. “Estás de película. Me gustaría que ganes para cumplir los sueños con tus hijos. Me han enseñado a nivel personal y me encantaría trabajar contigo”, dijo Karime.

La gala estuvo llena de emociones y momentos sinceros, dejando claro que, más allá de la competencia, los lazos de amistad y apoyo mutuo son lo más valioso que los participantes se llevan de esta experiencia.