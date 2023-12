Emilio Osorio revela por qué dejó a Karol Sevilla

Emilio Osorio confirmó el final de su relación con Karol Sevilla tras tres años de noviazgo luego de que fue visto con Leslie Gallardo, sin embargo, hasta ahora se desconocían las razones del rompimiento.

"De mi lado no más me toca decir que yo disfruté cada etapa, mientras yo estaba dentro de La Casa de los Famosos México, yo disfruté mi relación y la presumí. Cuando salí, me di cuenta cómo estaban las cosas y también tomé partido de lo que estaba pasando, pero uno tiene que estar en la vida con quien se sienta cómodo y yo ya no me sentía cómodo y ella tampoco. Terminamos bien", comentó el famoso cuando fue abordado por medios en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Por otro lado, al preguntarle al actor su opinión sobre las recientes declaraciones que se lanzaron su mamá Niurka y su exnovia Karol Sevilla, al decir la exvedette que la actriz fue la villana en la historia de amor, y ésta confirmarlo, el exintegrante del Team Infierno dijo que si eso opina Leslie está bien, al igual que lo que opine su madre Niurka.

Sobre Mario Bautista, novio de su ex novia Karol Sevilla, aseguró que no tiene nada en contra de él, incluso siente admiración.