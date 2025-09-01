Emiliano contraataca y compara a su padre Pepe Aguilar y a su familia con perros

Ciudad Juárez.– Emiliano Aguilar, hijo de cantante Pepe Aguilar y su exesposa Carmen Treviño, y quien ha marcado distancia con respecto a sus medios hermanos Ángela, Leondardo y Aneliz, causó una vez más polémica luego de que a través de sus redes sociales lanzó una imagen en donde comparó a su familia con perros pug. La imagen además estuvo acompañada de un claro mensaje hacia los integrantes Aguilar.

El hijo mayor del veterano cantante colgó en Instagram una foto de Pepe Aguilar cargando en brazos a su perro pug "El Gordo" y junto con su actual esposa Aneliz y los tres hijos que tiene con ella: Aneliz, Leonardo y Ángela. Además, sobre su padre Pepe colocó un emoji de caca, pero también sobre su madastra Aneliz y sobre Ángela, Emiliano usó el emoji de zorra, situación que desató todo tipo de comentarios.

En la imagen, originalmente publicada en la cuenta de su padre el 7 de diciembre de 2022, sobrepuso la cara del perro de la familia en cada uno de los rostros de sus familiares.

"Un saludo a mis fans #1. Qué bonita familia de perros. De nadie me voy a dejar, me vale quien sea", advirtió el rapero.

La nueva arremetida de Emiliano Aguilar obedece luego de que el pasado viernes 29 de agosto apareció una imagen en la cuenta de Instagram de "El Gordo", la mascota de Pepe Aguilar, en la que parecía hacerse burla del primogénito del artista. En primer plano aparece el can y editada, de fondo, la que sería parte de la casa de Emiliano, misma que ha aparecido en los recientes videos del joven cuestionando el actuar de su padre.

Horas después, la foto desapareció de la cuenta, aunque no está claro si lo que ahí se publica es solamente obra del cantante o de su equipo de trabajo de redes sociales.

Mientras estuvo publicada, Ángela Aguilar le dio me gusta y su hermano Leonardo escribió una serie de "ja ja ja ja" como reacción a la tan comentada foto que muchos consideraron como mofa hacia el hijo mayor de Pepe.