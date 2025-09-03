Emiliano Aguilar vuelva a lanzar dardo contra su familia; 'no crió un cobarde'

Ciudad de México.– El hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar, continuó en su polémica con su padre y sus medios hermanos haciendo uso de las redes sociales, donde se ha encargado de lanzar algunas polémicas declaraciones, la más reciente de ellas una imagen editada en donde los comparó con perros.

"Nomas para recordarles, día 4 que no se quita la foto que subí y no se va a quitar. Aquí sí los tengo puestos, no como esa familia. Mi mamá no crió a un cobarde, pero el otro lado sí”, escribió en sus historias de Instagram.

El rapero hizo referencia a una fotografía de su padre, madrastra y hermanastros que publicó en su cuenta de Instagram con el rostro de "El Gordo" – la mascota de su padre– . Esto a manera de respuesta a una mofa que horas antes ellos lanzaron indirectamente en su contra.

Fue en la cuenta oficial de El Gordo en Instagram donde se publicó una imagen editada del canino en el mismo escenario en el que Emiliano ha grabado varias indirectas en contra de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Tras el escándalo que se desató en redes, El Gordo publicó un comunicado para disculparse.

Instagram

“Quiero ofrecer una disculpa por el post que subí, que evidentemente ofendió a miembros de mi familia. La publicación que salió recientemente en esta cuenta fue de mal gusto y no reflejó la educación que me dio mi papá y no representa lo que esta cuenta quiere compartir", se lee.

La fotografía en cuestión fue eliminada y Emiliano Aguilar rechazó las disculpas.

“¿Por qué borraron la foto del perro insultándome? Que pinch*s pocos huev*s. Definitivamente somos de diferente mandera", contestó el rapero en Instagram.