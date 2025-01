'Emilia Pérez' recibe 13 nominaciones al Oscar

Los Ángeles.- Poco después de los devastadores incendios forestales en Los Ángeles que golpearon el corazón de la industria cinematográfica, un Hollywood asediado se alineó detrás del narcomusical de Netflix sobre la identidad trans “Emilia Pérez” en las nominaciones al Oscar anunciadas el jueves.

“Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, una película hablada en español y filmada en Francia, dominó con 13 nominaciones, incluidas mejor película y mejor actriz para Karla Sofía Gascón, convirtiéndola en la primera actriz abiertamente trans nominada a un Oscar. La película también obtuvo nominaciones para dirección, guion original, dos de sus canciones y para la actriz de reparto Zoe Saldaña.

Netflix, a pesar de su papel protagónico en Hollywood, nunca ha ganado el premio de mejor película. Muchas de sus principales contendientes han acumulado un gran número de nominaciones, incluyendo “Mank”, “The Irishman” (“El irlandés”) y “Roma”, pero se han ido a casa con solo un puñado de trofeos.

“Emilia Pérez”, sin embargo, puede ser su mejor oportunidad hasta ahora. Se convirtió en la película en lengua no inglesa más nominada de la historia, superando a “Roma” de Alfonso Cuarón, que obtuvo 10 nominaciones. Solo tres películas — “All About Eve” (“La malvada”), “Titanic” y “La La Land” — han obtenido más nominaciones en la historia de los Premios de la Academia.

Otra película de habla no inglesa que figuró prominentemente fue “Ainda Estou Aquí” (“Aún estoy aquí”). El filme brasileño de Walter Salles sobre la familia de un político desaparecido durante la dictadura militar, fue nominado a mejor película, largometraje internacional y tuvo una mención para su protagonista Fernanda Torres como mejor actriz.

El musical, “Wicked”, la exitosa adaptación del musical de Broadway, obtuvo muchas nominaciones. La fastuosa producción inspirada en “El mago de Oz” de Jon M. Chu obtuvo 10 menciones, incluidas las de mejor película y actuación para sus estrellas Cynthia Erivo y Ariana Grande.

“The Brutalist” (“El brutalista”), la épica de la posguerra filmada en VistaVision de Brady Corbet, también se llevó un impresionante total de 10 nominaciones, incluyendo mejor película, mejor director y nominaciones para el actor Adrien Brody, Guy Pearce y Felicity Jones.

Las 10 nominadas a mejor película son: “Ainda Estou Aquí”; “Anora”; “The Brutalist”; “A Complete Unknown” (“Un comlpeto desconocido”); “Conclave” (“Cónclave”); “Dune: Part Two” (“Duna: Parte Dos”); “Emilia Pérez”; “Nickel Boys”; “The Substance” (“La substancia”) y “Wicked”.

El año pasado, “Oppenheimer” arrasó. Este año es diferente

En una carrera por el Oscar muy abierta, las seis películas más nominadas — “Emilia Pérez”, “Wicked”, “The Brutalist”, “Anora” (con seis nominaciones) “Conclave” (con ocho nominaciones) y “A Complete Unknown” (ocho nominaciones) — cumplieron con las expectativas. Las mayores sorpresas fueron el filme brasileño “Ainda Estou Aquí”, y “Nickel Boys” de RaMell Ross, un drama audazmente elaborado desde el punto de vista de la primera persona que reconsidera cómo se representa la vida y el dolor de los negros en pantalla.

El director de “Nickel Boys”, RaMell Ross, vio las nominaciones con palomitas el jueves por la mañana en Providence, Rhode Island.

“Esta película fuerza una respuesta subjetiva. Obliga a alguien a expresar su opinión”, dijo Ross. “Esta película es una película que necesita discurso. Está construida para el discurso. La película es un discurso en sí misma. No puedo esperar para hacer más”.

Esos nominados probablemente desplazaron algunas posibilidades de mejor película de “Sing Sing”, “September 5” y “A Real Pain” (“Un dolor real”), aunque esas películas obtuvieron nominaciones en otras categorías.

Una de las películas más audaces de 2024, “The Apprentice” (“El Aprendiz”) logró sorprendentemente un par de nominaciones, para Sebastian Stan y Jeremy Strong. El filme dramatiza los años formativos del presidente Donald Trump en el sector inmobiliario de Nueva York bajo la tutela del abogado Roy Cohn. Trump ha llamado a los involucrados con la película “escoria humana”.

”Él nos llamó ‘escoria humana’, y en realidad siento miedo de hablar contigo sobre eso ahora mismo. Y eso es una sensación alarmante de tener en este país en 2025″, dijo Strong por teléfono el jueves desde su casa en Brooklyn.

“Para mí personalmente, es un día increíble y me siento muy feliz”, agregó Strong sobre su primera nominación al Oscar. “Y tengo sentimientos encontrados sobre el personaje que interpreté. Fue el papel de mi vida y al mismo tiempo su legado es real y se está desarrollando in situ ante nuestros ojos de maneras muy aterradoras”.

En la categoría de mejor actor, donde Stan y Brody fueron nominados, también fueron incluidos Timothée Chalamet (“A Complete Unknown”), Colman Domingo (“Sing Sing”) y Ralph Fiennes (“Conclave”). Lo más notable fue la omisión de Daniel Craig, aclamado por su actuación muy poco James Bond en “Queer”.

Mejor actriz, una categoría que Demi Moore parecía tener asegurada por su impresionante interpretación en “The Substance”, tuvo también nominaciones para Moore, Gascón, Torres, Erivo y la estrella de “Anora”, Mikey Madison. La que quizá es la categoría más competitiva del año dejó fuera a Marianne Jean-Baptiste de “Hard Truths” (“Mi única familia”), Pamela Anderson de “The Last Showgirl”, Nicole Kidman de “Babygirl” y Angelina Jolie de “Maria” del director chileno Pablo Larraín.

“Soy originaria de Los Ángeles y ha habido tanta devastación estas últimas semanas y mi corazón se rompe por LA, pero es realmente hermoso ver a Hollywood unirse y celebrar el cine en este momento, es realmente hermoso”, dijo Madison el jueves.

En la categoría de dirección, la cineasta de “The Substance” Coralie Fargeat logró entrar en el grupo que de otro modo sería masculino, al estar integrado por Sean Baker (“Anora”), Corbet, Audiard y James Mangold (“A Complete Unknown”). La mayoría esperaba que Edward Berger fuera nominado por dirigir el thriller papal “Conclave”.

El apartado de actor de reparto fue liderado por Kieran Culkin, el favorito para el premio, por su actuación en “A Real Pain”. Los otros nominados fueron: Yura Borisov (“Anora”), Guy Pearce (“The Brutalist”), Edward Norton (“A Complete Unknown”) y Strong. Las nominaciones a actriz de reparto fueron para Grande, Saldaña, Jones, Monica Barbaro (“A Complete Unknown”) e Isabella Rossellini (“Conclave”).

Los Oscar siguen, a pesar de los incendios

Las nominaciones originalmente estaban planeadas para el 17 de enero. Pero después de que los incendios forestales comenzaran a arder a través de Pacific Palisades, Altadena y otras áreas alrededor de Los Ángeles el 7 de enero, dejando niveles históricos de destrucción, la academia extendió su ventana de votación y pospuso dos veces el anuncio de las nominaciones. Nuevos incendios fuera de Los Ángeles continuaron durante las nominaciones, anunciadas por Bowen Yang y Rachel Sennott.

Habiendo tantos en la industria cinematográfica afectados por los incendios, algunos pidieron a la academia que cancelara los Oscar por completo. Los líderes de la academia han argumentado que la ceremonia del 2 de marzo debe seguir adelante, por su impacto económico en Los Ángeles y como símbolo de resiliencia para la industria. Los organizadores han prometido que los premios de este año “celebrarán el trabajo que nos une como comunidad cinematográfica global y reconocerán a aquellos que lucharon tan valientemente contra los incendios forestales”.

“Reflexionaremos sobre los eventos recientes mientras destacamos la fuerza, creatividad y optimismo que definen a Los Ángeles y nuestra industria”, dijeron Bill Kramer, director ejecutivo de la academia, y Yang en un correo electrónico a los miembros el miércoles.

Pero gran parte de la efervescencia habitual de la temporada de premios de Hollywood ha sido severamente limitada debido al fuego. La academia de cine canceló su almuerzo anual de nominados. Otros eventos han sido pospuestos o reducidos. El miércoles, Kramer y Yang dijeron que las nominadas a mejor canción original no serán interpretadas este año. Conan O’Brien, cuya casa en Pacific Palisades se salvó de los incendios, será el anfitrión.

Los éxitos de taquilla no lo fueron todo

Las nominaciones al Oscar siguieron un año de altibajos para Hollywood que vio grandes retrasos tras las huelgas de guionistas y actores, así como muchos trabajadores desempleados debido a una desaceleración de la producción en toda la industria y la tragedia de los incendios en California en enero. Quizás lo más humillante fue la elección que devolvió a Trump a la presidencia en una contienda donde el locutor de podcasts Joe Rogan parece tener más influencia que todas las superestrellas combinadas.

Al mismo tiempo, incluso en medio de un declive para las películas de superhéroes, la industria se unió detrás de algunos éxitos galvanizadores, incluyendo “Wicked” de Universal Pictures, y tres éxitos de taquilla de mil millones de dólares de Walt Disney Co. en “Inside Out 2″ (“Intensa Mente 2”), “Deadpool and Wolverine” y “Moana 2″.

Esas películas no recibieron nominaciones excepto por “Inside Out 2”, que se unió a los nominados a mejor película animada: “The Wild Robot” (“Robot salvaje”), “Flow”, “Memoir of a Snail” (“Memorias de un caracol”) y “Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl” (“Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas”). Fuera de eso, los mayores éxitos en unirse a la mezcla de los Oscar fueron “Wicked” (que ha recaudado 710,3 millones de dólares en todo el mundo) y “Dune: Part Two” (714,6 millones de dólares). Netflix no suele revelar sus datos de taquilla, por lo que “Emilia Pérez” no tiene ventas de entradas contabilizadas, y tampoco ha estado entre las películas más vistas del servicio de streaming.

Ese estado incierto en el cine parecía reflejarse en las nominaciones al Oscar, que se repartieron entre películas ampliamente vistas y otras poco notadas, algunas estrenadas en cine y otras predominantemente en streaming. Varias películas que los estudios y los servicios de streaming habían rechazado lanzar, incluyendo “The Apprentice” y el documental israelí-palestino “No Other Land”, que aún carece de distribuidor, fueron reivindicadas con nominaciones.

Pero a diferencia del año pasado, cuando Hollywood se unió en torno al éxito de “Oppenheimer”, el año cinematográfico 2024 no ofreció una clara favorita para el honor más alto de la industria. A cinco semanas para la ceremonia del Oscar, al menos cuatro o cinco películas, incluyendo “The Brutalist”, “Emilia Pérez”, “Anora”, “Conclave” y “Wicked”, se consideran con posibilidades de ganar.