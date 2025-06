¿Embarazada? Karely Ruiz preocupa a sus fans; no ha comido por náuseas

La influencer y modelo mexicana Karely Ruiz vive una transformación pública tras convertirse en madre de su primera hija, Madisson. Su vida parece haber dado un giro tan grande que ahora se despliega ante millones de seguidores en su nueva faceta: la maternidad. Sin embargo, esta etapa no ha estado exenta de críticas, debates sobre salud emocional, corporal y el peso del escrutinio digital.

En sus recientes publicaciones, Karely habló sobre los altibajos emocionales que vive después de dar a luz, una etapa conocida como el postparto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que alrededor del 10-15% de las mujeres presentan depresión posparto, un trastorno que puede afectar severamente la salud mental y la calidad de vida.

Así mismo, Karely ha sido clara en decir que, aunque tiene todo lo necesario para cuidar a su hija y a ella misma, eso no significa que no tenga días difíciles. Esta postura es importante, pues contribuye a visibilizar la realidad emocional de muchas madres que, aunque tengan recursos económicos o apoyo familiar, pueden sentir soledad, ansiedad o tristeza.

Karely Ruiz preocupa a sus fans por su estado de salud

Recientemente, un video de Karely Ruiz generó rumores sobre un posible segundo embarazo. En este clip, la influencer mencionó que se sentía cansada y había sufrido náuseas, síntomas que despertaron la curiosidad y especulación de sus seguidores. Sin embargo, la propia Karely aclaró que no está embarazada, explicando que usa un Dispositivo Intrauterino (DIU) como método anticonceptivo.

No he comido bien, he traído muchas nauseas. No estoy embarazada porque tengo el DIU [...] Entonces, a darle, el postparto no es nada fácil, dejen de minimizarlo porque veo mucha gente preguntando por qué estoy triste si tengo todo. Puedes tenerlo y no quiere decir que no tenga sentimientos, dijo Karely Ruiz.

Para Karely, combinar su faceta de mamá con la de influencer implica un reto diario, por lo que en sus redes muestra cómo organiza su tiempo para cumplir con sus actividades profesionales, asistir a eventos y, sobre todo, estar presente para Madisson. En un reciente post, comentó que su bebé asiste a clases de natación, mientras ella mantiene su rutina de ejercicio, incluida la práctica de boxeo como una forma de autocuidado.

Y es que desde que anunció la llegada de Madisson, Karely se convirtió en blanco de comentarios negativos, desde cuestionamientos sobre su capacidad como madre hasta críticas sobre su vida profesional. Sin embargo, la influencer de 24 años está usando su presencia en redes para enfrentar estas críticas con mensajes de autocompasión y solidaridad hacia otras mujeres.