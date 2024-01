Elton John alcanza el estatus de EGOT gracias a su Emmy

Elton John alcanzó el raro estatus de EGOT.

El famoso cantante y pianista británico obtuvo un premio Emmy el lunes por la noche al mejor especial de variedades (en vivo) por “Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium”, un documental de concierto de tres horas que se transmitió por Disney+.

John dijo que se sentía “increíblemente honrado” por unirse al grupo de élite de ganadores EGOT, es decir, aquellos que han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

“El viaje hasta este momento ha estado lleno de pasión, dedicación y el apoyo inquebrantable de mis fanáticos en todo el mundo”, dijo John, de 76 años, en un comunicado después de ganar su trofeo.

El superastro posee cinco premios Grammy, el más reciente por “Elton John & Tim Rice’s Aida” de 2001; dos Oscar por “Can You Feel the Love Tonight” de “The Lion King” (“El Rey León”) de 1994 y ”(I’m Gonna) Love Me Again” de “Rocketman”; además de un Tony por su música original de “Aida”.

Es uno de los solistas más populares de la historia, y tiene el récord del sencillo más vendido en formato físico gracias a los 33 millones de copias vendidas de “Candle in the Wind” en 1997.

John se convirtió en la 19ª persona en alcanzar el estatus de EGOT después de que Viola Davis lograra la hazaña cuando ganó un Grammy el año pasado. Otros artistas EGOT son Whoopi Goldberg, Jennifer Hudson y John Legend.

David Furnish, esposo de John y productor del especial del concierto, dijo que el músico estaba muy contento el lunes por la noche por ganar su primer Emmy, y “gritó fuerte”. Furnish dijo que un John estaba “increíblemente honrado” pero no pudo asistir a la ceremonia de premiaciónm, pues se está recuperando de una cirugía reciente.

“Lo llamamos por Facetime. Lo despertamos en medio de la noche”, dijo Furnish mientras sostenía el premio de John tras bambalinas. “Está de vuelta en el Reino Unido. Le han reemplazado la rodilla izquierda, lo cual no es sorprendente cuando piensas en la cantidad de pianos de los que ha saltado”.

El concierto de John fue el último de tres noches de presentaciones en el Dodger Stadium de Los Ángeles como parte de la etapa norteamericana de su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road, que comenzó en septiembre de 2018 con más de 300 fechas programadas. La gira se suspendió en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y se reanudó en 2021.

Su último espectáculo, que atrajo a más de 50 mil personas, contó con invitados de una nueva generación de estrellas, incluidas Dua Lipa y Brandi Carlile.

La audiencia del especial superó al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music protagonizado por Rihanna, así como a la transmisión de los Oscar por ABC, los Premios Tony por CBS y “Chris Rock: Selective Outrage” de Netflix.

“Esta noche es un testimonio del poder de las artes y la alegría que trae a todas nuestras vidas”, dijo John. “Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera. Estoy increíblemente agradecido”.