Ellos son los nominados en ‘La Casa de los Famosos México’

Ciudad de México.- La tensión volvió a escalar en 'La Casa de los Famosos México' con la revelación de los nuevos nominados que podueden abandonar la competencia, y por primera vez serán seis los habitantes que estén en la placa.

Los participantes nominados tras esta gala fueron:

Alexis - 9 puntos

Facundo - 8 puntos

Mar - 7 puntos

Mariana - 4 puntos

Guana - 3 puntos

Ninel Conde - 3 puntos



Los nominados ahora deberán ganarse el voto del público para asegurar su permanencia en la casa más famosa de México.

La nominación ocurrió tras una jornada marcada por conflictos, alianzas estratégicas y momentos de alta carga emocional.

El público ya comenzó a manifestarse en redes sociales, donde se han generado campañas de apoyo y llamados a votar.

La eliminación se llevará a cabo el próximo domingo, en una gala que promete emociones fuertes y posibles giros inesperados en la dinámica del reality.