Ellos los nominados de esta noche en La Casa de los Famosos

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México 2025 vivió este miércoles una nueva jornada de nominaciones, marcada por giros inesperados y cambios en la dinámica de votación.

Con la introducción de los “cochinitos” (alcancías con instrucciones secretas) los habitantes enfrentaron una sesión más impredecible que nunca.

Los nominados de esta noche fueron ocho: Alexis, Guana, Priscila, Abelito, Mar, Mariana, Shicky y Dalilah.

La tensión entre los cuartos Día y Noche se intensificó tras la eliminación de Ninel Conde, y los líderes de la semana, Facundo y Aarón Mercury, pueden influir en el rumbo de la competencia.

La gala de eliminación se celebrará el próximo domingo 24 de agosto, cuando el público decidirá quién abandona la casa.

Las votaciones ya están abiertas en las plataformas.