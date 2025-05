'Ella ya sabía'; revelan amenazas contra Valeria horas antes de su asesinato

Ciudad Juárez.– El caso de Valeria Márquez ha causado indignación en México luego de que la joven de 23 años fue asesinada a tiros durante un live en TikTok, lo que quedó todo grabado en video mientras estaba en su trabajo en un salón de belleza en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Según los primeros reportes de las autoridades, un hombre armado ingresó al establecimiento, confirmó la identidad de Valeria y le disparó a quemarropa.

Luego de que el asesinato se volviera viral, usuarios de redes sociales comenzaron a exigir justicia y a pedir que la ex pareja de Valeria Márquez sea investigada. Muchos de sus seguidores han rescatado y difundido mensajes publicados por la influencer en sus historias de Instagram semanas antes de su muerte, en los que expresaba temor por su vida y responsabilizaba directamente a su expareja de cualquier daño que pudiera sufrir.

También, conforme avanzan las investigaciones, usuarios han comenzado a difundir más detalles interesantes sobre el caso. Como una parte de uno de sus lives, donde trabajadores le avisaron a la joven sobre las visitas de un hombre abordo de una motocicleta, quien había ido a buscarla.

" "We, a lo mejor me iban a matar, me iban a levantar o qué, me quedé preocupada", expresó la joven, quien horas después de ese momento fue asesinada a tiros en su negocio.