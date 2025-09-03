Elaine rompe alianza con Dalílah tras cambio de reglas en La Casa de los Famosos

Ciudad de México.- La sexta semana en La Casa de los Famosos México trajo consigo un cambio inesperado en la dinámica de nominación, que sacudió las estrategias dentro del reality. Esta vez, los habitantes debieron repartir 1, 2 y 3 puntos, lo que obligó a replantear decisiones en tiempo real.

La primera en entrar al confesionario fue Elaine Haro, quien se sorprendió al descubrir el nuevo sistema. Aunque había prometido no nominar a Dalílah Polanco, con quien mantiene una conexión emocional dentro del programa, el giro en las reglas la llevó a cambiar de opinión.

“Me tomó por sorpresa. Tenía todo planeado, pero tuve que decidir en el momento”, expresó Elaine tras nominar a Dalílah, quien ahora figura en la placa de nominados junto a otros participantes.

La decisión generó tensión entre los cuartos y dejó en evidencia que, en esta etapa del juego, las alianzas pueden romperse con un solo movimiento. El público decidirá quién abandona la casa este domingo, en una gala que promete emociones intensas.