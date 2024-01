Eladio Carrión arranca el 2024 con un homenaje a su madre en 'Sol María'

Eladio Carrión comienza el 2024 con un nuevo álbum, saboreando su primer Latin Grammy y con sus bebés recién nacidos. Todo lo anterior lo llevó a sentirse agradecido, especialmente con su madre, a quien dedica su producción.

Cargando...

El rapero estadunidense-puertorriqueño lanza este viernes el álbum “Sol María”, el título es por el nombre de su madre, a quien califica como “la mejor” y aparece en una fotografía antigua en la portada realizada por el artista Darian Mederos.

La madre de Carrión vive en Baltimore con su padre y desde hace años es ama de casa después de jubilarse. A ella también le dedica el emotivo tema “Mama’s Boy”, en el que tiene como invitado a Nach.

En diciembre, como adelanto del álbum, Carrión lanzó el sencillo “TQMQA” (te quiero más que ayer), cuyo video fue realizado con fragmentos de imágenes caseras en las que se puede ver a Carrión de niño y a sus padres.

Cargando...

“Mis padres me dieron una crianza espectacular. Quería demostrarles otro lado de Eladio que quizá muchas personas no conocían, Eladio chiquitito”, dijo en una entrevista reciente. “Quería que escucharan el tema y pesaran en sus papás también. Me disfruté montar el video, ver todos esos videos de nuevo, ver a mis papás jovencitos de nuevo fue algo bueno”.

En noviembre ganó el Latin Grammy a mejor canción de rap/hip hop por “Coco Chanel” que interpreta con Bad Bunny, el tema está incluido en su álbum “3MEN2 KBRN”, que estuvo nominado en la categoría de mejor álbum de música urbana.

“Yo siempre he querido un grammycito, y no simplemente por lo grande que es el premio, siempre es bueno que una academia tan reconocida y seria reconozca nuestro trabajo, deja saber a uno que está trabajando bien”, apuntó.

Si bien calificó el premio como “una bendición”, no pudo asistir a la ceremonia, aunque por una buena razón, el nacimiento de sus gemelos idénticos, producto de su relación con Vianell González.

“Yo no me podía perder los primeros días de mis bebés. Van a haber muchos más Grammy, yo quizá en esta vida vaya a 10 Grammys más, pero esos hijos solo van a nacer una vez, así que me quedé con ellos, gozando un tiempito”, dijo Carrión.

Ahora que es padre, su álbum dedicado a su madre cobró más importancia para el artista y lo ve como un regalo más.

“Ella está tan contenta ahora mismo con sus nietos, con el álbum, con el video que sale en estos días”.

Con el disco estrenó el video de “Bendecido”, la canción que abre el álbum y que refleja el sentimiento que vive en este momento, tras un año en el que se presentó en el Festival de Coachella, lanzó dos álbumes y realizó su festival Sauce Boyz Fest con artistas como Duki, Wiz Khalifa y Bizarrap.

“El año pasado fue algo tan espectacular”, dijo.

En “Sol María” tiene otros artistas invitados estelares como Milo J, Duki, Yandel y Rauw Alejandro, este último en “Hey Lil Mama”, un tema con un toque R&B producido por DVLP.

“El ritmo tiene un vibe (vibra) que te transporta a los años 2000 a los años 90”, señaló.

El astro panameño Sech lo acompaña en “El malo”, un reggaetón hecho con intención de hacer bailar.

“Esa fue la primera canción que yo grabé con Sech”, dijo. “Y no la encontraba, cuando la encontré, hace como un año dije, ¡guau!, esta canción por poco se pierde y no la sacamos nunca, porque estaba en un disco duro por ahí”.

“Mencionar” es uno de los últimos temas del álbum y habla de que lo tienen escuchando música regional mexicana y dice que es de la H, pero no es Junior. Tras su colaboración en la canción “77” con Peso Pluma es una mención amigable al género y también un juego con el nombre de Junior H, otro astro de los corridos. Carrión dijo que le gusta 100% la música regional mexicana.

Para “Tanta droga” logró reunir a Arcángel y De La Ghetto, pioneros de la música urbana. El tema mezcla trap y EDM.

“Siempre había querido un tema con Arcángel y De La Ghetto”, afirmó Carrión. “Son de mis dúos favoritos de la historia”.

La sexta producción de Carrión demuestra su versatilidad a través de 17 canciones en las que hay rap, trap, reggaetón y hasta un poquito de reggae. En general transmite la sensación de que está en paz y contento.

“Me siento muy bendecido con mi familia, con mi equipo de trabajo y quería compartirlo, no hay mucha oscuridad”, señaló.