'El planeta de los simios' es la reina de la taquilla en este fin de semana

La película "El planeta de los simios: nuevo reino" (“Kingdom of the Planet of the Apes”) fue la reina de la taquilla en su fin de semana de estreno en los cines de Estados Unidos y Canadá con una recaudación de 56.5 millones de dólares, según estimaciones de los estudios del domingo.

La película de 20th Century Studios y Disney tuvo el tercer estreno más alto del año, después de “Dune: Part Two” con 81.5 millones de dólares a principios de marzo y el estreno nacional con 58.3 millones de dólares de “Kung Fu Panda 4” una semana después.

El buen desempeño de “Kingdom of the Planet of the Apes” se produce una semana después de que un comienzo tibio de “The Fall Guy” de Ryan Gosling indicara que es probable que este verano no sea tan emocionante como el del año pasado con “Barbenheimer”.

“The Fall Guy” cayó al segundo sitio con un fin de semana de 13.7 millones de dólares y un total de 49.7 millones de dólares en dos semanas para Universal Pictures.

“Challengers” de Zendaya quedó tercera con 4.7 millones de dólares y ha recaudado 38 millones en tres semanas para los estudios Amazon MGM.

“Kingdom of the Planet of the Apes” es la décima película de la franquicia “El Planeta de los Simios” que comenzó en 1968.

A continuación, el ingreso estimado en taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore.

1. “Kingdom of the Planet of the Apes”, 56.5 millones de dólares

2. “The Fall Guy”, 13.7 millones

3. “Challengers”, 4.7 millones

4. “Tarot”, 3.45 millones

5. “Godzilla x Kong: The New Empire”, 2.5 millones

6. “Unsung Hero”, 2.25 millones

7. “Kung Fu Panda 4”, 2 millones

8. “Civil War”, 1.8 millones

9. “Star Wars: Episode 1 - The Phantom Menace”, 1.5 millones

10. “Abigail”, 1.1 millones de dólares