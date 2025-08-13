'El mundo no gira a tu alrededor'; Mar protagoniza encontronazo con Ninel

Ciudad Juárez.– Varios día de tensión entre Ninel Conde y Mar Contreras terminaron finalmente en un encontronazo y discusión entre las dos famosas dentro de "La Casa de los Famosos México". Y es que fue Mar quien se acercó con Ninel Conde para "aclarar la situación" luego de la noche de cine, pero todo terminó en una discusión entre las dos por sus marcadas diferencias.

Mar Contreras reiteró a Ninel que se ha sentido excluida de la convivencia con sus compañeras y que fue algo que también compartió con Olivia Collins, primera eliminada del reality.

“El hecho de estar en el cuarto con más hombres y que se haya ido Olivia, la primera semana yo sentí una especie de exclusión, te enfocaste mucho en construir tu grupo con las chavas y Dalílah estaba en nuestro cuarto, había acciones tuyas de pronto a Olivia y a mí no nos incluías”, comentó.

Ninel Conde respondió a las palabras de la actriz, señalando que jamás fue su intención hacerla a un lado.

“Mira es que uno conecta con las personas, no es algo que uno decida… No, imagínate qué bueno que no te incluí porque ve cómo te expresas detrás de uno. No fue de ‘no voy a incluir a Olivia y Mar’, simplemente como estábamos en el mismo cuarto, empezamos a (juntarnos)”, precisó.

La integrante de Cuarto Día comentó que las cosas “simplemente suceden” y le pidió a Mar Contreras que entendiera que no todo tiene que girar a su alrededor.

Ante la intensidad de la conversación, ambas decidieron dar por terminada la discusión, aunque quedó claro que la relación entre las dos sigue siendo tensa.