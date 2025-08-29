'El mueble da más contenido'; captan supuesta actividad paranormal en 'LCDLF'

Ciudad de México.– "La Casa de los Famosos México" volvió a ser tendencia en redes sociales, pero en esta ocasión no por lo que está ocurriendo con los participantes dentro del reality, sino por la actividad supuestamente paranormal que se está registrando en las instalaciones donde se graba el programa.

Y es que hay que recordar que en toda la casa hay cámaras de seguridad que registran la actividad 24/7, por lo que algunos usuarios no tardaron en notar un extraño suceso que pronto llamó la atención en redes y se hizo tema de conversación sobre posibles presencias de otro mundo.

El clip, que ya suma casi dos millones de reproducciones, muestra como un cajón dentro de los baños del reality show se abre sin que nadie lo toque.

No es la primera vez que un fenómeno así es captado dentro de La Casa de los Famosos México, por lo que algunos usuarios especulan que dicho set está embrujado.

Aunque algunos creen que se trata de un suceso paranormal, hay quienes aseguran que dicho movimiento fue generado con inteligencia artificial.