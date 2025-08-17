El final se acerca: Megadeth lanzará su último álbum y comenzará gira del adiós

Nueva York.– Llámalo una sinfonía para la disolución. Los gigantes del thrash metal estadounidense Megadeth han anunciado que su próximo álbum será el último. También emprenderán una gira de despedida en 2026.

El fundador y líder de Megadeth, Dave Mustaine, compartió en un comunicado el jueves: “Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea de manera accidental o intencional. La mayoría de ellos no tienen la oportunidad de retirarse en sus propios términos y en la cima, y ahí es donde estoy en mi vida ahora mismo. He viajado por el mundo y he hecho millones y millones de fans, y la parte más difícil de todo esto es despedirme de ellos”.

Mustaine y la banda aún no han revelado el título de su álbum final, la fecha de lanzamiento ni las fechas restantes de la gira de la banda.

Su declaración continuó, con el líder escribiendo que ahora es el momento perfecto para que la banda lance un álbum final y emprenda su última gira.

“No se enojen, no se pongan tristes, estén felices por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hemos hecho algo juntos que es verdaderamente maravilloso y que probablemente nunca vuelva a suceder”, escribió. “Iniciamos un estilo musical, comenzamos una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra y cómo se toca, y cambiamos el mundo. Las bandas en las que toqué han influido en el mundo. Los amo a todos por ello. Gracias por todo”.

La declaración llegó después de que la banda compartiera una publicación de adelanto el miércoles que decía “El fin está cerca…”

Megadeth se fundó en 1983 después de que Mustaine fuera expulsado de Metallica, una banda que cofundó. Megadeth lanzó su álbum debut en 1985, “Killing Is My Business... and Business Is Good!”.