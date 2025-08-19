Él era Ernesto Barajas, músico mexicano asesinado este martes

Jalisco.- Ernesto Barajas, nacido el 16 de septiembre de 1986 en Culiacán, Sinaloa, fue el fundador, vocalista, bajista, productor y director de Enigma Norteño, una destacada agrupación de música regional mexicana especializada en corridos y norteño. Desde su formación en 2004 junto a Humberto Pérez, la banda alcanzó gran popularidad en México y Estados Unidos con temas como "Mayito Gordo", "Los Lujos del R", "Quemándose un Gallito (El Rambo)", "Chavo Félix" y "El Ondeado", muchos de los cuales se enmarcan en el subgénero de los narcocorridos.

Barajas, conocido por su voz potente y estilo único, también incursionó en el ámbito empresarial y digital, conduciendo el podcast Puntos de Vista, donde entrevistó a figuras del género como Eduin Caz, Gabito Ballesteros y Tano Elizalde.

Este martes 19 de agosto, Ernesto Barajas, de 38 años, fue asesinado en un ataque armado en la colonia Arenales Tapatíos, Zapopan, Jalisco. Según reportes, el cantante se encontraba en una pensión de autos junto a dos acompañantes cuando sujetos armados, presuntamente a bordo de una motocicleta, dispararon directamente contra ellos. Barajas y otro hombre fallecieron en el lugar, mientras que una mujer resultó herida y fue trasladada a un hospital. Las autoridades locales, incluyendo la Fiscalía de Jalisco, han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar a los responsables.

El asesinato de Barajas ha generado conmoción en el medio del regional mexicano, sumándose a una serie de tragedias que han afectado a artistas del género. Su carrera estuvo marcada por controversias debido a las letras de sus canciones, que a menudo hacían referencia a figuras del narcotráfico, y por amenazas previas recibidas, como una narcomanta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 2023 que lo obligó a cancelar una presentación en la Feria de Rosarito, Baja California. A pesar de negar vínculos directos con el crimen organizado, Barajas reconoció haber compuesto corridos por encargo, cobrando hasta 400 mil pesos por tema, lo que lo situó en una posición vulnerable frente a grupos delictivos.

Barajas deja a su esposa, Alexis Sillas, y a sus dos hijos, Ernesto y Alix Emilia, así como un legado musical que consolidó a Enigma Norteño como un referente del género.