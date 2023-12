El creador del cómic 'Mutts' libera a su personaje Guard Dog tras décadas

Nueva York.- Algo es diferente en las páginas de cómics esta semana. En los paneles de “Mutts” se ve la visión de la libertad, largamente postergada.

Patrick McDonnell, el dibujante que dibuja la popular tira, libera a su personaje Guard Dog, liberando a un animal que se ha convertido durante décadas en un símbolo de la crueldad del encadenamiento de perros.

"Creo que me di cuenta de que no puedo hacerlo para siempre y que tiene que suceder", dijo McDonnell a The Associated Press antes de la publicación del panel del jueves que muestra al dueño de Earl arrodillado junto al perro y anunciando: "Tenemos que eliminarle esta cadena”. En la franja del viernes, desaparecerá.

“Tenía una vaga idea de cuál iba a ser la historia, pero finalmente me tomé un tiempo y dije: 'Bueno, ¿cuál es esa historia?' Y estaba contento con lo que se me ocurrió. Entonces dije: 'Ahora es el momento de hacerlo'”.

“Mutts” se estrenó en 1995 con dos héroes: el pequeño canino Earl y el felino Mooch, aficionado a decir “Yesh”. También están Woolfie, Sid el pez, Crabby, Sourpuss y Butchie, la siempre vigilante dueña de Fatty Snax Deli.

Guard Dog se agregó aproximadamente un año después del lanzamiento cuando McDonnell exploró la idea de tener un antagonista para sus héroes.

“Comencé en mis cuadernos de dibujo dibujando un perro duro”, dice. “Dibujé un perro grande y brusco y le puse un collar con tachuelas. Y luego saqué una cadena. Y cuando hice eso, todo cambió. Me di cuenta de que no era un villano. Fue un personaje trágico”.

Durante años, Guard Dog se sentó en el césped sin cortar de un vecindario o aulló a la luna, solo y filosófico. En una tira sostiene un trozo de papel que dice "Lista de tareas pendientes del perro guardián" con un solo elemento: "Recordar a la gente las inhumanidades del hombre".

Doozy, una chica del vecindario, visita regularmente al perro callejero en su camino hacia y desde la escuela, llevándole algo para alegrarle el día: un paraguas, golosinas, un abrazo, una palabra amable y un recordatorio de que no está solo. Una noche gélida, él estaba temblando y ella le trajo una manta y un beso.

Los fanáticos de Guard Dog le suplicaban regularmente a McDonnell que liberara al perro callejero, pero grupos de bienestar animal también presionaron al artista para que mantuviera al perro encadenado como una forma de aumentar la atención sobre el tema.

“Siempre pensé: 'Caramba, si inspiré incluso a una familia a traer el perro a la casa, valió la pena hacerlo'. Sé que fue duro para los lectores y fue duro para Guard Dog”, dijo.

“Sabes, cada vez que lo dibujaba en mis cuadernos de bocetos o si daba una charla, siempre dibujaba a Guard Dog gratis. Así que una parte de mí sentía que él era un actor interpretando un papel”.

En el período previo a la libertad de Guard Dog, McDonnell creó una historia multicómic de siete semanas en la que el dueño de Guard Dog se aleja, dejando al perro completamente solo. Los otros animales y niños se unen para salvarlo.

"Mamá", dice Doozy en una tira nueva. “Lo mantuvieron encadenado y luego lo dejaron sufrir solo. Odio a la gente. Su madre responde: “¿Pero qué pasa con aquellos que dedican su vida a ayudar a animales como Guard Dog?” Doozy, todavía llorando, reconsidera: “Amo a la gente”.

A partir de 2022, 23 estados y el Distrito de Columbia tienen leyes sobre atar o encadenar perros, con variaciones en cuanto a la duración, el clima y el tipo de collar que se puede usar, según un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Michigan . Además, muchas ciudades y condados han implementado sus propias leyes que restringen o regulan el anclaje y el encadenamiento.

La página de inicio de “Mutts” tiene recursos sobre adopción, grupos de bienestar animal y cómo promover la legislación contra el encadenamiento. McDonnell fue miembro de la junta directiva de Humane Society of the United States durante 18 años y actualmente forma parte de la junta directiva de The Fund for Animals.

"No veo la hora de dibujar un perro guardián feliz", dijo. “Todavía tiene este gran corazón de perro: ama la vida y ama a los personajes que lo visitan. Será lindo verlo en 'Mutts' sin la cadena”.