'El Costeño' asegura que fue amenazado por su ex tras denunciarla por fraude

Ciudad Juárez.– El comediante Javier Carranza, mejor conocido por su persona "El Costeño", denunció a través de sus redes sociales que ha recibido amenazas de muerte por parte de su expareja Ana Karen, a quien acusa de haberle sustraído una suma considerable de dinero, por lo que decidió denunciarla ante las autoridades por robo.

De acuerdo con el famoso, Ana Karen y él decidieron convivir luego de haberse conocido durante un vuelo comercial, por lo que tras un tiempo de relación planearon casarse, llegando incluso a considerar tratamientos de fertilidad para formar una familia.

A pesar de estos planes, la convivencia se vio afectada por diversas dificultades, entre ellas, problemas de salud renal que aquejaron al humorista y que, según versiones cercanas, generaron tensiones en la pareja.

El punto de quiebre se produjo cuando "El Costeño" detectó la desaparición de 250 mil pesos que había reservado en una caja fuerte para la boda. Esta presunta sustracción marcó el inicio de un proceso legal, aunque en un primer momento el comediante no contemplaba acciones judiciales.

Con el paso de los meses y ante la falta de solución, Carranza acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para formalizar la denuncia por robo y abuso de confianza.

A la salida de la Fiscalía, el humorista explicó que intentó resolver el conflicto mediante un acuerdo extrajudicial, solicitando la reparación del daño, que estimó en 700 mil pesos.

En medio de este proceso, Carranza reveló haber recibido una llamada de amenaza proveniente de un número de Morelos, lo que incrementó su preocupación por la seguridad de su entorno.