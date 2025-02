El concierto de 'Saturday Night Live' cuenta con un cartel de gran éxito

Nueva York.- Imagine que pudiera reunir en un escenario, durante una noche, a todos los invitados musicales que han honrado la vida de “Saturday Night Live” en cinco décadas.

El “SNL50: The Homecoming Concert” del viernes no hará exactamente eso, pero el espectáculo de tres horas cuenta con un elenco de artistas verdaderamente épico.

Solo una de las formas en que “SNL” celebra su 50° aniversario, el programa será presentado por Jimmy Fallon en el Radio City Music Hall, a tiro de piedra de Studio 8H, y se transmitirá en vivo por Peacock, a partir de las 8:00 de la noche, hora del Este, y las 5:00 de la tarde, hora del Pacífico.

Cher, Dave Grohl, Ms. Lauryn Hill, Snoop Dogg, St. Vincent y Wyclef Jean son sólo los artistas más recientes en inscribirse.

Se suman a un grupo en el que también figuran Lady Gaga, Miley Cyrus, Bad Bunny, The Roots, Arcade Fire, Backstreet Boys, Bonnie Raitt, Brandi Carlile, Chris Martin, David Byrne y muchos más. Seguramente habrá sorpresas notables también.

Y no solo aparecerán músicos en el escenario del Radio City: también se esperan luminarias y ex alumnos de “SNL” como Ana Gasteyer, Andy Samberg, Maya Rudolph, Paul Shaffer, Tracy Morgan y Will Ferrell.

El programa es producido, como era de esperar, por el creador y productor ejecutivo de “SNL”, Lorne Michaels, junto con Mark Ronson.

El concierto es sólo un elemento de lo que se ha convertido en una enorme celebración de los 50 años de existencia del programa. El especial del domingo “SNL50: The Anniversary Special” se emitirá en directo desde Studio 8H en NBC y se emitirá simultáneamente en Peacock. El especial celebrará la ocasión con más actuaciones musicales y sketches cómicos.

Y el legado musical de “SNL” se explora en el documental “Ladies and Gentlemen... 50 Years of SNL Music”, del ganador del Oscar Questlove. También disponible en Peacock, presenta una sorprendente mezcla inicial de algunos de los mejores artistas que aparecieron en el programa.

“Ver las primeras temporadas de 'SNL' me dio un vocabulario musical que no creo que hubiera surgido por sí solo”, dijo Questlove a The Associated Press el mes pasado antes de que se emitiera el especial.