'El Chuyón' pide detener las bromas tras ser relacionado con muerte de Valeria

Ciudad de México.– Los memes del periodista Jesús Hernández, conocido como "El Chuyón", han comenzado a sobrepasar el límite de la comedia después de que el propio comunicador pidió detener la ola de bromas en su contra, esto luego de que su nombre comenzó a circular en varios medios internacionales al ser vinculado con el asesinato de la tiktoker Valeria Márquez, que si bien el público mexicano sabe que se trata de un meme, muchos medios globales han tomado la noticia por cierta.

Y es que la viralización de esto no solo provocó confusión en grandes medios de comunicación a nivel internacional, sino que derivó en amenazas directas, acoso digital e implicaciones personales graves para Hernández, quien decidió romper el silencio.

En una entrevista exclusiva con el periodista Javier Ceriani, “El Chuyón” relató que todo comenzó cuando una imagen suya comenzó a circular en redes sociales como si se tratara del exnovio de Márquez, de supuesto origen guatemalteco, quien supuestamente la había mandado a matar.

“Recibí unos 5000 mensajes, amenazas, ‘te vamos a encontrar, te vamos a buscar’. Soy un periodista deportivo”, afirmó durante la conversación. “El Chuyón” explicó que su imagen ha sido usada frecuentemente en memes de diversos temas, ello a raíz del supuesto odio que tiene por parte de fans de equipos de futbol rival al que él apoya (Chivas).

“Lo de ayer fue un detonante muy grave porque estamos vinculando mi imagen de un periodista deportivo a cualquier situación. Y ellos dicen, ‘Disfruta el meme’. No, no, no es un meme”, dijo molesto.

El periodista destacó que incluso medios internacionales como la BBC en Brasil difundieron su imagen, sin verificar la información. “¿No hay un editor, no hay un productor?”, cuestionó.

Además, denunció que su imagen fue monetizada por otros creadores de contenido en TikTok sin su consentimiento: “Un amigo, no sé, de Estados Unidos, un millón de vistas tenía mi foto, lo que monetizó por mi foto, hizo plata por mi foto”.

Aprovechó también para lanzar una crítica directa a las plataformas digitales, cuestionando la falta de controles ante contenidos tan sensibles. “Facebook, Twitter (X) tienen que tener más cuidado porque puede generar algo muy grave”, reclamó.