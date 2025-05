El álbum 'Dreamsicle' de Maren Morris invita a la sanación

Nueva York.- Cuando la estrella country Maren Morris expresó su apoyo a la comunidad LGBT+, incluso enfrentándose públicamente con la esposa de Jason Aldean por la atención de afirmación de género para jóvenes transgénero, pensó que lo hacía como una aliada. No se dio cuenta en ese momento, pero también estaba defendiéndose a sí misma.

“Quizás, en mi interior, no había tenido la valentía de abrirme a la realidad y decirlo en voz alta”, dijo Morris, quien recientemente se declaró bisexual. “Cuando pasas la mayor parte de tu vida en relaciones heterosexuales y no has explorado esa parte de ti mismo… ¿es ahora el momento adecuado para decirles a todos, mientras estoy casado, que me atraen las mujeres?”

La ganadora del Grammy, quien también se ha solidarizado con el movimiento de justicia social Black Lives Matter y con los inmigrantes, ha experimentado cambios drásticos en su vida durante el último año, incluyendo un divorcio con su compañero cantautor Ryan Hurd. Estos cambios de aprendizaje dieron forma a "Dreamsicle", su cuarto álbum de estudio, ya disponible.

“En este álbum he encontrado una libertad que es una nueva versión de lo que creía tener”, explicó Morris. “Es más sabio y vivido. Y quizá en parte se deba a que tienes treinta y tantos: simplemente no te importa tanto”.

Tras "Humble Quest" de 2022, la cantautora de 35 años creó 14 temas con una mezcla ecléctica pero cohesiva de country tradicional, pop, soft-rock y bluegrass de ensueño. Continúa la mezcla de sonidos fluida y sin restricciones que caracteriza al cantante de "The Bones". La producción incluye al productor pop superestrella Jack Antonoff, John Ryan, Laura Veltz y el equipo de producción de The Monsters & Strangerz, con Morris acreditado como compositor en cada canción.

“Estuve escribiendo durante todas esas pérdidas y evoluciones personales… Simplemente evitaba ir a casa, me quedaba en mis sesiones hasta tarde y también escribía en días en los que probablemente debería haberme echado una siesta o haber ido a ver a mi terapeuta”, dijo Morris. “Hubo momentos en los que cantaba en algunas de estas canciones y ni siquiera recuerdo haber hecho la voz porque estaba en un estado de pérdida y dolor tan profundo”.

Entre los momentos más destacados se encuentra la hermosa canción de aires americanos "Grand Bouquet", donde Morris canta: "He estado tan ocupada rezando por mi gran ramo/sin darme cuenta de que me diste una nueva flor cada día". También están sus canciones pop clásicas como "Cry in the Car", que intentan enmascarar el dolor y la frustración del desamor tras ritmos alegres.

Pero no todo es pesimismo; la vocalista de “The Middle” explora nuevos temas, como en los sencillos lanzados anteriormente “Bed no breakfast” y “Push me over”, que escribió con la banda de electro-pop MUNA.

“Tuve una cita con una mujer por primera vez y pensé que quería escribir sobre esto”, dijo, señalando que se sentía segura explorando el tema con la banda de identificación queer.

Si bien dice que cada canción representa alguna faceta de esta nueva era, la canción principal ofrece la imagen más completa.

“Fue la primera canción de uno de mis álbumes que escribí sola, y no suelo hacerlo”, dijo Morris, quien añadió que “Dreamsicle” se le ocurrió una noche, a las 3:00 de la mañana, como una revelación de que era necesario un cambio. “Todo lo que creía que sería permanente en mi vida, de alguna forma, terminó o se convirtió en algo completamente diferente”.

Morris se está preparando actualmente para su gira mundial en julio, con más de 40 fechas que combinan espectáculos principales y apariciones en festivales.

Desde que salió del armario, enfatiza que ha recibido una gran cantidad de amor en todo Nashville y se ha sentido abrumada por el apoyo en el ámbito de la música country que algunos han criticado como intolerante.

Lo más importante es que espera que los fans entiendan que “Dreamsicle” no es un “disco de divorcio”, sino un álbum de celebración de sanación.

“Trata sobre el duelo. Trata sobre los amigos que te ayudaron a recomponerte”, dijo Morris. “Es importante demostrarme a mí misma que puedo procesar esto y sanar. Si puedo hacerlo, alguien lo escuchará y sentirá que puede superar ese día que está viviendo”.