El actor Michael Ward obtuvo la libertad bajo fianza por cargos de abuso

Londres.- El actor británico Micheal Ward obtuvo la libertad bajo fianza este jueves tras comparecer ante un tribunal del centro de Londres para enfrentar cargos de violación y agresión sexual.

El joven de 27 años, que protagonizó el drama criminal de Netflix “Top Boy”, enfrenta dos cargos de violación y tres cargos de agresión sexual.

Según se informa, los delitos tuvieron lugar en enero de 2023. Los cargos se refieren a una mujer.

Ward compareció ante el Tribunal de Magistrados de Thames, donde confirmó su nombre, dirección y fecha de nacimiento durante una breve audiencia. No presentó ninguna declaración y se le concedió la libertad condicional hasta su próxima comparecencia ante el Tribunal de la Corona de Snaresbrook, en el noreste de Londres, el 25 de septiembre.

Su condición bajo fianza es no contactar a la presunta víctima.

Ward negó los cargos. Anteriormente, declaró que tiene plena confianza en que su nombre quedará limpio ante el tribunal.

Ward ha aparecido en películas como “Blue Story”, “The Book of Clarence” y la recientemente estrenada sátira política estadounidense “Eddington”, junto a Joaquin Phoenix y Pedro Pascal.

En 2020, ganó el premio Estrella Emergente en los Premios de Cine de la Academia Británica (BAFTA). Fue nominado al BAFTA de actuación por "Empire of Light" de Sam Mendes y al premio BAFTA de televisión por la serie "Small Axe", dirigida por Steve McQueen.