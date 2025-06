El actor Jonathan Joss recibió un disparo mortal frente a su casa en Texas

Texas.- Jonathan Joss, un actor de voz mejor conocido por su trabajo en la serie animada de televisión “King of the Hill”, fue asesinado a tiros cerca de su casa en Texas, dijeron las autoridades este lunes.

La policía acudió a una vivienda en el sur de San Antonio alrededor de las 7:00 de la tarde del domingo tras recibir una llamada sobre un tiroteo en curso. Al llegar al lugar, encontraron al hombre de 59 años herido cerca de la calle.

Los agentes intentaron salvarle la vida hasta que llegaron los servicios médicos de emergencia. Los servicios médicos de emergencia declararon el fallecimiento de la víctima, declaró la policía de San Antonio en un comunicado.

El esposo de Joss, Tristan Kern de Gonzales, confirmó el fallecimiento del actor a The Associated Press mediante un mensaje de texto. Se casaron a principios de este año, el Día de San Valentín.

En un correo electrónico, la policía de San Antonio no proporcionó inmediatamente ninguna información sobre lo que provocó el tiroteo.

En un comunicado, de Gonzales afirmó que él y Joss habían sufrido acoso previamente, en gran parte "abiertamente homofóbico". El esposo de Joss afirmó que la persona que mató al actor gritó "violentos insultos homofóbicos" antes de abrir fuego.

“Fue asesinado por alguien que no soportaba ver a dos hombres amándose”, dijo de Gonzales.

Antes del tiroteo, de Gonzales y Joss revisaban el correo en la casa de Joss, que había sufrido graves daños durante un incendio en enero que cobró la vida de sus tres perros. Un hombre se acercó a ambos y los amenazó con una pistola, dijo de Gonzales.

Jonathan y yo no teníamos armas. No amenazábamos a nadie. Estábamos de luto. Estábamos uno al lado del otro. Cuando el hombre disparó, Jonathan me apartó. Me salvó la vida, declaró de Gonzales.

Después del tiroteo, las autoridades arrestaron a Sigfredo Alvarez Ceja, de 56 años, y lo acusaron de asesinato por la muerte de Joss.

Los registros judiciales no incluyeron un abogado que pudiera hablar en nombre de Ceja, quien se encontraba detenido en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Bexar.

En un comunicado, la policía de San Antonio dijo que su investigación “no encontró evidencia alguna que indique que el asesinato del Sr. Joss estuviera relacionado con su orientación sexual”.

Nos tomamos estas acusaciones muy en serio y hemos revisado a fondo toda la información disponible. Si surge alguna nueva evidencia, acusaremos al sospechoso como corresponde, declaró la policía.

Joss, quien creció en San Antonio, era mejor conocido como la voz de John Redcorn, un personaje nativo americano en la popular serie animada "King of the Hill", que se emitió durante 13 temporadas desde 1997 hasta 2008. Un reinicio del programa está programado para comenzar en agosto.

Joss también tuvo un papel recurrente en la serie de televisión "Parks and Recreation", interpretando al jefe Ken Hotate. Apareció en dos episodios de la serie "Tulsa King" en 2022.

En enero, tras el incendio de la casa, se creó una página de GoFundMe para Joss. Según la página, Joss perdió todas sus pertenencias en el incendio, incluido su vehículo.

Antes de que le dispararan fatalmente, Joss había estado en Austin, ubicada a unas 80 millas (130 kilómetros) al noreste de San Antonio, para eventos relacionados con un adelanto del resurgimiento de “King of the Hill”.

El sábado, Joss había publicado un video en Instagram en el que decía que estaba firmando autógrafos en una tienda de cómics en Austin.

"Los fanáticos podrán volver a ver 'King of the Hill', lo que creo que es algo increíble porque es un gran programa", dijo Joss en el video, y agregó que ya había realizado trabajos de voz en cuatro episodios del renacimiento.

El esposo de Joss dijo que Joss estaba agradecido con sus fans.

“A todos los que lo apoyaron, sus fans, sus amigos, sepan que los valoraba profundamente. Los consideraba parte de su familia”, dijo de Gonzales.