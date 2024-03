Eiza González asegura que perdió papeles en películas por ser demasiado hermosa

Un gran revuelo provocó la actriz mexicana Eiza González tras una entrevista en la revista InStyle, donde aseguró que llegó a perder papeles en películas en Estados Unidos por ser demasiado bonita, por lo que la joven fue tachada de vanidosa y poco humilde.

"Recuerdo que no me eligieron en tantos proyectos: ‘Es demasiado bonita para el papel. Es demasiado atractiva para el papel’. Entonces yo simplemente diría: ¿Qué es Margot Robbie? ¡Es la mujer más sexy y hermosa que he visto en mi vida!", contó González.

Según mencionó, llegó a postularse para varias películas reconocidos e importantes, pero las producciones de estos proyectos la descartaron bajo el argumento de que era demasiado bonita y atractiva para el papel.

Incluso dijo sentirse agradecida de ser una de las referentes de belleza latina en el cine en la actualidad, algo que ha cambiado a lo largo de los años, pues considera que en los años 90 no veía mucha representación mexicana en la industria.

Por su puesto, estas declaraciones causaron revuelo en las redes sociales. Ante los comentarios, la cantante que brilló en México en la telenovela "Lola...Érase una vez", se defendió con un mensaje en su cuenta de X.

“Sacar las cosas de contexto es triste. Nunca dije que fuera demasiado ‘hot’ y que no consiguiera papeles. Estaba haciendo una observación sobre lo que ha sido un estereotipo de latina durante años en nuestra industria y poco a poco se está desmantelando y se le atribuyen palabras como ‘hot’ a una mujer para definirla, como si esa fuera la única característica que la define”, escribió en inglés este 20 de marzo.