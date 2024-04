Edwin Luna se somete a procedimientos y aseguran que se destruyó el rostro

Edwin Luna es uno de los artistas que no tiene miedo en aceptar que es cliente frecuente de los procedimientos estéticos para verse mejor debido a su trabajo en los medios del espectáculo, aunque a pesar de que él está muy contento con los resultados, para algunos de sus seguidores sus transformaciones simplemente no convencen, incluso los más recientes de sus tratamientos, algunos de sus fans han asegurado que el famoso ha comenzado a destruirse poco a poco el rostro.

“Yo creo que quedamos muy bien, no me siento inflamado, no me siento con nada, entonces para los videos musicales, las fotos, todo lo que tengo que hacer me voy a ver mucho mejor”, expresó Edwin Luna causando revuelo en redes sociales.

La discusión en torno a los cambios estéticos de Luna se extiende más allá del debate sobre la conveniencia de dichas intervenciones, tocando temas de imagen personal y expectativas sociales respecto a la apariencia física.

Mientras algunos comentarios sugieren que las decisiones del cantante podrían estar influenciadas por opiniones externas, incluyendo las de su esposa, Kimberly Flores, el artista ha preferido enfocarse en las respuestas positivas, dejando de lado las críticas.