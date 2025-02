Eduin Caz se traviste en fiesta de su hermano y lo comparan con Wendy

Ciudad de México.– El cantante de Grupo Firme, Eduin Caz, decidió dar una sorpresa doble a su hermano Jhonny con motivo de su cumpleaños, y es que el vocalista llegó a la fiesta a bordo de una camioneta último modelo, la cual regaló al joven, sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores es que llegó vestido de mujer. La caracterización fue tan buena que incluso muchos comenzaron a comprarlo con Wendy Guevara.

“Feliz cumpleaños, hermano, te amo!!! Muchos no entenderán la pta vibra, pero es cosa que me vale vrga. Espero te guste tu regalo y no me refiero a tu camioneta nueva, te amo!! ❤️”, escribió Caz en su cuenta de Instagram.

Este gesto fue recibido con aplausos y admiración por parte de los asistentes, ya que mostró el amor y respeto que Eduin tiene hacia su hermano.

La fiesta estuvo llena de música, baile y alegría, con amigos cercanos y familiares celebrando a Jhonny Caz. La comunidad LGBT+ y los fans de Grupo Firme aplaudieron el gesto de Eduin, destacando la importancia del apoyo familiar y la visibilidad en el género regional mexicano.