Eduin Caz se molesta con su público por pedirle corrido; 'ya les dije que no'

Ciudad Juárez.– El cantante Eduin Caz, líder de Grupo Firme, regañó durante un concierto a sus seguidores en Veracruz luego de que estos le pidieron en reiteradas ocasiones que interpretara el narcocorrido "Se Fue La Pantera", tema que hace apología al delito y cuyo subgénero musical ha estado en polémica a novel nacional luego de que varios estados en México han modificado sus leyes para prohibir esta música.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en el estadio Beto Ávila de Veracruz con un show en el que hizo bailar y cantar a miles de personas con sus mejores éxitos del género regional mexicano; sin embargo, los ánimos se encendieron cuando el público comenzó a pedirle a Eduin Caz, con gritos, que cantará la polémica canción.

El escándalo acompañado de rechiflas llegó a tal grado que Eduin Caz no pudo más y les lanzó un amargo reclamo a sus fans ya que calificó como "una falta de respeto" el hecho de que le pidieran interpretar una pieza que ya saben que está prohibida por su contenido violento.

"A mí se me hace una falta de respeto que me estén pidiendo ‘La pantera’ cuando ya les dije que no la puedo tocar, y sí me molesta una madre porque ya les había dicho. Ya llevamos tres horas de concierto y lo que nos falta, ¿y por un corrido vamos a echar a perder toda esta bonita noche? No creo, ¿verdad?", expresó.