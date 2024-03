Eduin Caz niega reconciliación con Daisy Anahy

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para “De primera mano”, Eduin Caz fue cuestionado por su relación con Daisy Anahy, y aunque aseguró tener una buena comunicación por los tres hijos que tienen en común, negó que existiera una reconciliación entre ellos, pero dijo estar dispuesto a reconquistarla.

“Ahí la llevó, no está fácil. Ando echándole todas las ganas, tengo una comunicación muy fregona con Anahy que me la llevo muy bien con ella, obviamente, tenemos tres hijos. No significa que tengamos que dejarnos de hablar, pero yo no quiero ser su amigo, pues ahí andamos. Eso es cosa personal, ahí poco a poco van a ver cómo van las cosas”, dijo el cantante.