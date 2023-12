Eduin Caz explota contra reportera y la insulta en pleno live

Fue durante una transmisión en vivo que el líder de Grupo Firme Eduin Caz hizo desde sus redes sociales que se quejó de las preguntas que le hizo la prensa durante su paso por la alfombra roja de un evento de Spotify.

Y es que Caz asegura que él solo iba a hacer acto de presencia al aniversario de la plataforma de streaming, sin embargo, quiso hacer un par de entrevistas, de las cuales se terminó arrepintiendo, pues asegura que no le hicieron preguntas de buen nivel.

“Iba a convivir con los camaradas y dije pues vamos a hacer unas entrevistas ahí, y no’mbre luego que puras pend** preguntan”, dijo.

El cantante dijo lo anterior debido a que se le hizo absurdo que una de las reporteras lo cuestionara sobre lo que le iba a pedir a “Santa Claus”, lo que el cantante consideró que no estaba bien.

“Me pregunta una reportera: ‘¿qué te va a traer Santa Claus?’, no sea mam** señora ¿cómo que qué, me va a traer Santa Claus?, más que pura v$%& no ve que me he portado mal todo el año, yo nunca me porto bien”, dijo Eduin Caz.

Ha sido criticado pues aseguran que ya perdió el piso, pues ya no queda nada de aquel cantante sencillo que atendía con gusto a la prensa para platicar sobre sus proyectos y su vida.