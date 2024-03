Drake Bell confiesa que fue abusado a los 15 años por el actor Brian Peck

Drake Bell, cantante y actor estadunidense muy querido en México, hizo importantes revelaciones durante en el adelanto de la serie documental de Investigation Discovery (ID) "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV (Silencio en el set: El lado obscuro de los niños de la TV)" la cual se transmitirá el próximo 17 y 18 de marzo.

En un video publicado en la página oficial de Investigation Discovery se ve cómo el actor reveló cómo fue víctima del entrenador de diálogo Brian Peck con quien trabajó en la serie "El Show de Amanda" junto a Amanda Bynes de 1999 a 2002.

Posteriormente, Drake Bell estrenó su propia serie "Drake y Josh" juno a Josh Peck, con la cual alcanzó fama mundial en 2004 gracias a su actuación, sin embargo, el cantante finalmente rompió el silencio sobre Brian Peck.

Fue en agosto de 2003 cuando Brian Peck fue arrestado y acusado de casi una docena de cargos relacionados con acusaciones con el abuso sexual de un menor de edad "no identificado", aunque finalmente se reveló que esta víctima podría ser Drake Bell.

No se sabe con exactitud el momento exacto en que Drake Bell fue, presuntamente, abusado por Brian Peck. No obstante, se presume que sería entre 1999 y 2002 cuando el actor actuaba en The Amanda Show.

Brian Peck es un actor y formador de diálogos estadunidense que se hizo conocido por su papel destacado como Scuz en la película de terror "El regreso de los muertos vivientes", de 1985. Peck también actuó en la película "X-Men 2", estrenada el 2003.