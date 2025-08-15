Drake Bell amenaza con demandar a 'LCDLF' por culpa de Mariana Botas

Ciudad de México.– La producción de "La Casa de los Famosos México" podría estar en problemas de demandas luego de que el cantante estadunidense Dreke Bell exigió al programa eliminar de sus plataformas el momento en que Mariana Botas contó a sus compañeros que supuestamente se besuqueó con él, al menos así lo aseguró Galilea Montijo en el programa matutino "Hoy".

“Resulta que el niño Bell habló muy enojado amenazando que si no bajaban esa información ‘los veo en la corte’”, contó en la transmisión en vivo de "Hoy" este viernes 15 de agosto.

“Que si no bajaban todos los clips de Mariana Botas de lo que había dicho en ‘La Casa de los Famosos México’ que iba a someterse a una demanda. Muy enojado, pero ya frente a las cámaras ‘no me acuerdo’. Que raro, es muy lindo él, no sé por qué estaba enojado”, agregó.

La revelación de Galilea Montijo sorprendió al resto de conductores del matutino, pues recuerdan que la estrella de Nickelodeon suele ser muy amable cuando habla con la prensa mexicana.

Luego de que se viralizó la historia de Mariana Botas con Drake Bell, varios medios de comunicación buscaron al artista en la grabación de un nuevo videoclip para cuestionarlo al respecto.

“Es una amiga mía... un romántico beso en una noche en el antro, fue muy romántico, la luz fue como así, la miré y muy lento, así como una película... No me acuerdo, estaba en un antro, no recuerdo nada”, contestó.