¡Don Tomás! Arde cafetería donde graban 'Como dice el dicho'

Ciudad de México.- El actor Alex Padilla difundió que la cafetería donde se graba el programa 'Como dice el dicho' se incendió, provocando que actores y colaboradores de Televisa, que se encontraban en el lugar, salieran como medida de precaución.

'Como dice el dicho' es una serie de Televisa donde dan a conocer diferentes casos de vida que comúnmente protagonizan las familias de las tierras aztecas. El proyecto tiene 13 años al aire y se basan en populares dichos mexicanos.

La cafetería donde se graba el programa sí existe y se incendió

Alex Padilla compartió las imágenes en donde se pudo observar el fuego y humo saliendo del lugar. Al parecer unos cables que se encontraban en un poste fueron la causa del incendio.

Un hombre, con la intención de que el fuego no se esparciera en el set de grabación de Televisa, subió pisos arriba del lugar y desde una ventana comenzó a apagar las llamas con ayuda de un extintor.

La producción del programa hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconocen si sufrieron pédidas materiales, aunque afortunadamente no se reportan personas lesionadas.

En otra historia de Instagram, Alex Padilla comunicó que al lugar llegaron elementos de la policía y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México para detener el incendio y corroborar que no hubieran afectados.

"Yo traía un extintor, pero el oficial no me dejó acercarme obviamente por mi seguridad. Me quitó el extintor para que ellos lo hicieran y pues al final ellos me cuidaron", mencionó Alex.