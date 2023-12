Don Francisco vive ‘una pesadilla’ por un trastorno que padece

Don Francisco, el icónico presentador de 'Sábado Gigante', preocupó a sus fanáticos al revelar que pasó angustiosos momentos de salud.

A sus 83 años, el conductor de Univisión reveló que padece un fuerte trastorno que lo hizo vivir un calvario durante su último viaje a Texas.

Expresó que todo comenzó en su viaje a San Antonio, Texas, pues olvidó un medicamento muy importante para su salud, pues lo ayuda con el insomnio que padece.

Al llegar a su hotel, el conductor se percató de la ausencia de este fármaco que lo hace descansar mejor por las noches, lo que ocasionó que estuviera despierto por 24 horas seguidas.

"No sé si por la preocupación, que se sumó al enojo que me produjo el olvido y la falta de sueño, estuve despierto desde las 10:00 de la noche hasta las 8:00 de la mañana del día siguiente”, dijo.

El problema no paró ahí, el chileno logró comunicarse con su médico de Miami para solicitarle una receta, pues estos medicamentos no se venden sin este comprobante; sin embargo, su doctor no estaba autorizado para recetar fuera de Florida.

Sin embargo, los problemas no pararon ahí ya que la farmacéutica no podía entregar este tipo de medicinas y puso su receta como “retenida”; lo que causó la gran desesperación de Don Francisco.

"A esta altura, la desesperación ya se me notaba en la cara y le digo: 'Señorita, ¿qué puedo hacer? Por favor ayúdeme, llevo 24 horas sin dormir y estoy agotado'", dijo pero no recibió una respuesta positiva de la mujer.

Después de mucha angustia, el médico que lo atendió lo ayudó a conseguir otro medicamento similar y que le hiciera el mismo efecto para poder descansar.

Por ello recurrió a las redes sociales para exponer su caso, pues considera que algo anda mal en Texas pues nadie está exento de quedarse sin algún fármaco en medio de un viaje, y le hacen vivir una odisea para conseguirlo.

'Algo anda mal' y me gustaría tener una respuesta del Departamento de Salud de Estados Unidos (U.S. Department of Health & Human Services HHS)", expuso en su publicación pero hasta el momento no ha recibido una respuesta.

Después de días de angustia, Don Francisco aseguró que a sus 83 años de edad jamás había pasado momentos tan angustiantes como estos, pues sabía que si no lo conseguía no iba a poder descansar.