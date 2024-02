Documental de Yolanda Saldívar: dónde y cuándo verlo

Yolanda Saldívar es conocida por ser la expresidenta del club de fans de la fallecida cantante Selena Quintanilla y, por desgracia, su nombre se hizo famoso debido al trágico homicidio ocurrido en 1995, por el cual ella fue condenada por la muerte de la famosa "Reina del Tex-Mex"

Es por eso que ahora la serie documental sobre la vida de Yolanda Saldívar "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them" promete explorar los eventos que llevaron al trágico asesinato de Selena, al tiempo que busca examinar la psicología y motivaciones de Saldívar, así como las consecuencias emocionales y legales que siguieron.

¿Cuándo se estrena la serie de Yolanda Saldívar?

La serie se estrenará el próximo 17 de febrero a las 20:00 en Estados Unidos en la plataforma de streaming Peacock, misma que se espera pronto tenga convenios para su transmisión en México y América Latina, pues hasta el momento no hay fecha de estreno en nuestro país.

Se espera que esta producción en serie basada en testimonios reales y confesiones de la propia Saldívar pueda arrojar luz sobre cómo ocurrió este caso de homicidio, el cual resonó en la cultura popular y cómo afectó a la familia Quintanilla y a los admiradores de Selena.