Documental arroja nueva luz sobre la decisión de Sanders de retirarse de Lions

El entrenador Dan Campbell y el mariscal de campo Jared Goff no son los únicos Detroit Lions populares en estos días.

Una película sobre el mejor corredor de la franquicia y su repentino retiro es el documental más visto de Amazon Prime Video.

“Bye Bye Barry” analiza la carrera de 10 años de Barry Sanders con los Detroit Lions y su decisión de retirarse en 1999 a pesar de estar a punto de convertirse en el líder corredor de todos los tiempos de la NFL. Superó a “Kelce”, un documental sobre el centro de los Philadelphia Eagles, Jason Kelce, menos de dos semanas después de su estreno.

"Creo que es el momento adecuado", dijo Sanders durante una entrevista con The Associated Press. “Amazon sintió que era una historia que mucha gente quería escuchar y contar. Sintieron que era una buena historia poder contarla de cierta manera. Y creo que a la gente también le gustan los documentales como 'The Last Dance', donde la gente puede verlos en profundidad”.

Si bien el documental de 90 minutos analiza toda la carrera de 10 años de Sanders en Detroit, además de su reclutamiento en la Universidad Estatal de Oklahoma y su victoria en el Trofeo Heisman en 1988, el foco principal es su decisión de retirarse y dirigirse a Londres la víspera. del campo de entrenamiento inaugural de los Leones en 1999.

Sanders tenía 31 años cuando se fue con 15,269 yardas terrestres y 109 touchdowns en su carrera. Estuvo a 1,457 yardas de superar a Walter Payton para convertirse en el rey terrestre de la NFL, una marca que Emmitt Smith terminó rompiendo tres años después.

El retiro de Sanders generó comparaciones con Jim Brown, quien se retiró en 1966 a los 29 años después de nueve temporadas en Cleveland. Brown anunció su retiro en Inglaterra mientras filmaba una película.

“Nunca pensé que tuviera algún tipo de mística o que fuera misterioso. Pero para las personas que no me conocen, puedo ver que tal vez puedan verlo de esa manera”, dijo Sanders. “Con suerte, el documental responderá muchas preguntas. Hay una especie de nuevo grupo de fans. Esperamos poder llegar a muchos de ellos con la historia. Creo que es algo que apreciarán”.

Un detalle a lo largo del documental señala que a Sanders nunca le preocuparon las estadísticas ni el centro de atención. El padre de Sanders, Williams Sanders, habló en una entrevista grabada antes de su muerte en 2011 sobre cómo su hijo no volvió al último partido de la temporada regular en su último año de secundaria porque su equipo estaba arriba por cinco touchdowns, a pesar de que él podría haber terminado como el mejor corredor en Wichita, Kansas.

Sanders terminó a ocho yardas de superar a Christian Okoye de Kansas City por el título terrestre en su temporada de novato en 1989 porque los Lions estaban muy por delante de los Atlanta Falcons y quería que otros corredores consiguieran acarreos en el último cuarto.

Los destacados fanáticos de los Detroit Lions, Jeff Daniels, Tim Allen y Eminem, hacen apariciones para hablar sobre sus recuerdos de Sanders.

Sin embargo, la mejor parte podría ser que Sanders y sus cuatro hijos vayan a Londres. En una escena filmada en un restaurante cerca del Puente de Londres, le preguntan sobre la decisión y por qué lo hizo con una declaración enviada por fax a su periódico local en Wichita en lugar de una conferencia de prensa.

Al hablar con sus hijos, Barry Sanders recordó que hacia mediados de la temporada de 1998 sintió que podría ser la última.

Nigel Sanders, el segundo mayor con 22 años, le preguntó a su padre si pensaba en ir a otro equipo, pero eso nunca fue una consideración. Barry Sanders reconoció ante su hijo mayor, Barry Sanders Jr., que perder influyó en el abandono de los Lions, que eran entrenados por Bobby Ross.

"Ese es un juego que probablemente podrías jugar todo el día", dijo. “Como si viniéramos de una larga racha en los playoffs, de una derrota en el Super Bowl. Ya sabes, esas cosas sí importan. Y pensando en retrospectiva, creo que todo lo que puedo decir es que podría haber marcado la diferencia”.

Sanders ha sido parte de la campaña "Heisman House" de Nissan y una nueva generación de fanáticos puede jugar con él en los videojuegos Madden. Cualquier mala voluntad de los Leones hacia Sanders es cosa del pasado. Esta temporada se dedicó una estatua de Sanders frente al Ford Field.

Sanders tiene la esperanza de que los Lions puedan albergar y ganar un partido de playoffs por primera vez desde la temporada de 1991, que es la sequía actual más larga en la NFL. La única victoria de Sanders en postemporada se produjo en un partido de la ronda divisional de la NFC contra los Dallas Cowboys.

Detroit llega al partido del domingo en Chicago con un récord de 9-3 y una ventaja de tres juegos sobre Minnesota en la NFC Norte.

“Al salir de ese estadio ese día, habría asumido que habría ganado varios partidos más de playoffs e incluso un Super Bowl. Esto demuestra que no hay garantías en el juego”, dijo. “El entrenador Campbell tiene personalidad y puedes sentir que los muchachos juegan para él. Cuando las cosas van mal, él asume la culpa. Liderar la división este año es realmente una combinación de lo que Dan y (el gerente general) Brad Holmes han hecho desde que llegaron allí. Se merecen todo el crédito del mundo”.