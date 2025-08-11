Disputa empresarial entre Daryl Hall y John Oates se resolvió mediante arbitraje

Tennessee.- Daryl Hall y John Oates resolvieron su disputa sobre una sociedad comercial de Hall & Oates a través de arbitraje, llegando a un final privado después de que los detalles de su ruptura se hicieran públicos en documentos judiciales presentados en una demanda de 2023 por Hall contra Oates, según un expediente judicial el lunes.

En el informe de situación de este lunes, los abogados de Hall indicaron que el caso recibió una sentencia definitiva en arbitraje y presentaron una propuesta de orden para que el juez, el canciller de Nashville, Russell Perkins, desestimara el caso. A mediados de julio, Perkins ordenó a los abogados de Hall que presentaran una actualización del caso, cuya última presentación pública fue en diciembre de 2023.

No está claro cuándo finalizó el proceso de arbitraje. Tampoco se revelaron detalles sobre el resultado del arbitraje entre el dúo que creó música juntos durante más de medio siglo, incluyendo éxitos de los años 70 y 80 como "Maneater", "Rich Girl", "Kiss on My List" y "I Can't Go for That (No Can Do)".

Robb Harvey, abogado de Hall, se negó a hacer comentarios. Los representantes de Oates no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press.

En los documentos presentados en el caso en 2023, Hall acusó a Oates de haberlo tomado por sorpresa y traicionado , afirmando que su relación y su confianza en él se habían deteriorado. Oates respondió que estaba "profundamente herido" por las declaraciones incendiarias, descabelladas e inexactas de Hall sobre él.

El juez suspendió la venta de la participación de Oates en Whole Oats Enterprises LLP a Primary Wave IP Investment Management LLC. Whole Oats incluye valiosos materiales de Hall & Oates, como marcas registradas, derechos de imagen y nombre personal, ingresos récord por regalías y activos de sitios web y redes sociales, según una declaración judicial.

La disputa se hizo pública en noviembre de 2023, cuando Hall presentó la demanda pidiendo al juez que detuviera la venta de Oates para que pudiera comenzar el arbitraje privado.

Hall presentó una dura descripción de su relación a principios de noviembre de 2023 durante el arbitraje, la cual se hizo pública ese mismo mes en la demanda. En ella se alega que Oates y su equipo cometieron la "traición máxima a la sociedad" al presionar para vender su participación mientras les decían a los socios de Hall que este quería conservar la propiedad.

En su propia declaración, Oates expresó su decepción con las palabras de su socio de toda la vida, afirmando que las acusaciones de Hall de que Oates actuó a sus espaldas e incumplió su acuerdo son falsas. Oates se negó a entrar en detalles, alegando que está obligado a mantener la privacidad, incluso si Hall no lo hizo.

El año pasado, Oates declaró a The Associated Press que no había tenido comunicación con Hall y se negó a hablar sobre el proceso legal. No veía una reunión de Hall & Oates en el futuro.

Personalmente, no lo veo posible. No está en mis planes para nada. Puedes preguntarle a Daryl Hall qué opina. Pero, personalmente, no, dice.

En febrero, el Times le preguntó a Hall si ya había zarpado el barco para reparar la relación entre la pareja.

"Ese barco se ha ido al fondo del océano", declaró Hall al medio de comunicación. "He tenido muchas sorpresas en mi vida, decepciones, traiciones, así que ya me he acostumbrado".